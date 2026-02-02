Benicàssim licita las obras para construir su polifuncional de más de 1.000 m²

Benicàssim está más cerca de tener su reivindicado polifuncional. El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras para la construcción de esta infraestructura tan demandada por el tejido asociativo, con un presupuesto base de 2.473.452,42 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.

La licitación, publicada este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, detalla las condiciones económicas y técnicas para ejecutar un proyecto que permitirá reconvertir la antigua nave situada en la esquina de las calles Bodolz e Ilustración en un edificio polivalente de más de 1.000 m2.

Infografia del exterior del futuro polifuncional de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

El presupuesto base de licitación fija un importe de 2.044.175,55 euros sin impuestos, al que se suma el IVA correspondiente hasta alcanzar los 2,47 millones de euros. A esta cantidad deberá añadirse la dirección de obra, presupuestada en 137.300 euros, lo que sitúa la inversión global del proyecto en el entorno de los 2,6 millones de euros, cifra ya prevista en la planificación presupuestaria del consistorio.

“Con este nuevo edificio cumplimos con la palabra dada a nuestros vecinos y avanzamos en nuestro compromiso de seguir mejorando las infraestructuras municipales, impulsando espacios que fomenten la convivencia, la participación ciudadana y la dinamización social y cultural de la localidad”, ha señalado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

Plazos y características del contrato

El contrato se tramita mediante procedimiento abierto. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de marzo, con la apertura de las propuestas prevista para el día 3.

El pliego técnico establece un plazo máximo de ejecución de 18 meses desde la formalización del contrato y un plazo mínimo de garantía de 12 meses, que podrá ampliarse como criterio de adjudicación. La oferta económica tendrá un peso del 71,43% en la valoración, mientras que la ampliación del plazo de garantía supondrá el 28,57% restante.

Otra infografía de cómo será el futuro polifuncional de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

El futuro edificio se organizará en dos plantas y contará con una gran sala multiusos, aulas taller, salas de reuniones y despachos destinados a asociaciones locales. El proyecto incorpora exigencias específicas en materia de accesibilidad universal, eficiencia energética, calidad acústica e insonorización, con el objetivo de compatibilizar su uso intensivo con el entorno urbano.

Según ha destacado el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, el nuevo polifuncional "contará con más de 1.000 m2 concebidos como punto de encuentro para la ciudadanía, cubriendo la demanda existente de espacios de reunión del tejido asociativo local”.

La salida a licitación culmina un proceso iniciado en la pasada legislatura, cuando el Ayuntamiento completó la financiación del proyecto mediante una modificación de crédito de 400.000 euros para alcanzar el presupuesto global necesario.

Con este trámite administrativo, el consistorio activa por fin el calendario para dotar a Benicàssim de un espacio estable que evite recurrir de forma recurrente a carpas provisionales o instalaciones deportivas para actos sociales y culturales.