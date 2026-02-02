Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luto por ManuelConcurso de acreedoresBares en CastellónChurrería Vila-realPodcast CD CastellónAyuda 200 eurosDerecho a vacaciones
instagramlinkedin

Con fines benéficos

El 'empedrao' solidario de Rotary La Vall cumple 20 ediciones apoyando causas sociales

El ágape tendrá lugar el sábado 21 de febrero en los salones del Grupo Monpiedra

Cartel del XX Empedrao Solidario en la Vall.

Cartel del XX Empedrao Solidario en la Vall. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La Vall d'Uixó

El Rotary Club de la Vall d’Uixó celebrará el próximo 21 de febrero la vigésima edición de su empedrao solidario, una cita ya consolidada como uno de los grandes eventos benéficos del municipio. El encuentro tendrá lugar en los salones del Grupo Monpiedra, situados en el edificio de Caixa Rural La Vall, en pleno centro de la ciudad.

El presidente del club, José Luis Jarque, ha destacado que alcanzar veinte ediciones “es un orgullo para el Rotary Club de la Vall, ya que se trata de nuestro evento solidario más reconocible en la ciudad, vinculado además a la degustación de uno de los platos más tradicionales de la Vall d’Uixó”.

En esta edición tan especial, los beneficios recaudados se destinarán a colaborar con el proyecto de iluminación del templo de la Mare de Déu de l'Assumpció, uno de los elementos patrimoniales de mayor interés de la localidad.

Desde el Rotary Club animan a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada solidaria. Las personas interesadas pueden obtener más información y colaborar a través de cualquiera de los socios del club, en sus redes sociales o directamente en el restaurante Monpiedra.

Noticias relacionadas y más

Sorteo de obras de arte

Como es habitual, el evento concluirá con el sorteo de obras de arte cedidas de manera altruista por artistas reconocidos de la ciudad y de la provincia, poniendo el broche final a una jornada que vuelve a unir gastronomía, solidaridad y compromiso social en un municipio especialmente implicado con las causas solidarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
  2. Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
  3. Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
  4. José Adsuara dimite como presidente del PP de Nules
  5. Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
  6. 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
  7. Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
  8. Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera

La Vall mejora la accesibilidad del Estadio Municipal José Mangriñán

La Vall mejora la accesibilidad del Estadio Municipal José Mangriñán

Benicàssim licita las obras para construir su polifuncional de más de 1.000 m²

Benicàssim licita las obras para construir su polifuncional de más de 1.000 m²

El 'empedrao' solidario de Rotary La Vall cumple 20 ediciones apoyando causas sociales

El 'empedrao' solidario de Rotary La Vall cumple 20 ediciones apoyando causas sociales

El PP de Burriana lamenta la falta de voluntad de Vox y Compromís para negociar los presupuestos

El PP de Burriana lamenta la falta de voluntad de Vox y Compromís para negociar los presupuestos

Peñíscola inicia la limpieza del antiguo cámping para crear un nuevo aparcamiento

Peñíscola inicia la limpieza del antiguo cámping para crear un nuevo aparcamiento

Moncofa pide a Costas avances sobre los proyectos para proteger su playa

Moncofa pide a Costas avances sobre los proyectos para proteger su playa

La Generalitat alerta de un "ataque a la seguridad jurídica" por los deslindes que plantea Costas

La Generalitat alerta de un "ataque a la seguridad jurídica" por los deslindes que plantea Costas

Onda abre el nuevo paseo verde que conecta el núcleo urbano con la zona deportiva de El Carmen

Onda abre el nuevo paseo verde que conecta el núcleo urbano con la zona deportiva de El Carmen
Tracking Pixel Contents