El 'empedrao' solidario de Rotary La Vall cumple 20 ediciones apoyando causas sociales

El Rotary Club de la Vall d’Uixó celebrará el próximo 21 de febrero la vigésima edición de su empedrao solidario, una cita ya consolidada como uno de los grandes eventos benéficos del municipio. El encuentro tendrá lugar en los salones del Grupo Monpiedra, situados en el edificio de Caixa Rural La Vall, en pleno centro de la ciudad.

El presidente del club, José Luis Jarque, ha destacado que alcanzar veinte ediciones “es un orgullo para el Rotary Club de la Vall, ya que se trata de nuestro evento solidario más reconocible en la ciudad, vinculado además a la degustación de uno de los platos más tradicionales de la Vall d’Uixó”.

En esta edición tan especial, los beneficios recaudados se destinarán a colaborar con el proyecto de iluminación del templo de la Mare de Déu de l'Assumpció, uno de los elementos patrimoniales de mayor interés de la localidad.

Desde el Rotary Club animan a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada solidaria. Las personas interesadas pueden obtener más información y colaborar a través de cualquiera de los socios del club, en sus redes sociales o directamente en el restaurante Monpiedra.

Sorteo de obras de arte

Como es habitual, el evento concluirá con el sorteo de obras de arte cedidas de manera altruista por artistas reconocidos de la ciudad y de la provincia, poniendo el broche final a una jornada que vuelve a unir gastronomía, solidaridad y compromiso social en un municipio especialmente implicado con las causas solidarias.