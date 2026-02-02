La Generalitat alerta de un "ataque a la seguridad jurídica" por los deslindes que plantea Costas

El Consell alerta de que los deslindes impulsados por la Dirección General de Costas, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, suponen un "ataque a la seguridad jurídica" y reitera su respaldo a los vecinos y asociaciones afectadas en el litoral de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado este lunes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha trasladado el apoyo del ejecutivo valenciano a los colectivos que luchan contra los deslindes, a los que ha calificado de “arbitrarios” y ha advertido de que "no es justo que, tras años de inacción por parte del Estado, la solución ahora sea demoler viviendas en primera línea de playa".

El jefe del Consell se ha reunido, junto al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente y Territorio, Vicente Martínez Mus, con representantes de asociaciones autonómicas afectadas por la regresión del litoral y los expedientes de deslinde. Entre ellas figuraban tres de Castellón, como la de Cabanes, la de la Mare de Déu del Carme de Nules y Platges de Nules.

Hay que recordar que algunos de estos expedientes abiertos por actualización o revisión de deslindes en la provincia son, como ha venido publicando este periódico, Almassora, Cabanes-Torreblanca, Nules o Xilxes, entre otros.

Cuantiosos daños por el temporal 'Harry'

Pérez Llorca ha recordado que el reciente temporal Harry causó importantes daños en playas, paseos marítimos y viviendas del litoral valenciano, lo que ha llevado al Consell a solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para todos los municipios afectados. El objetivo, ha señalado, es activar ayudas urgentes y actuaciones de protección que permitan salvaguardar las edificaciones y afrontar la reparación de los daños.

Foto de familia de la reunión de Pérez Llorca y Martínez Mus con representantes de asociaciones afectadas por los deslindes. / Mediterráneo

Asimismo, el president ha instado al Ejecutivo central a ejecutar los proyectos de protección y regeneración de la costa, recordando que se trata de una competencia estatal y denunciando que “el 70% de estas actuaciones previstas no se han ejecutado desde 2015”. A su juicio, esta falta de intervención ha agravado los problemas actuales del litoral valenciano.

"La inacción de la Administración ha generado un problema a toda esa primera línea de casas que existen en la Comunitat Valenciana y no es de justicia que después de estar tantos años sin intervenir, ahora la solución sea demolerlas" Juanfran Pérez Llorca — President de la Generalitat

El president ha subrayado también que de los cinco tramos más afectados por la regresión costera en toda España, dos se encuentran en la Comunitat Valenciana, concretamente en las zonas de Castelló-Sagunt y València-Dénia, y ha lamentado que el Gobierno no atienda las peticiones de los ciudadanos ni tenga en cuenta el valor histórico, patrimonial, cultural y social de la costa mediterránea.

Ley de Costas autonómica

Durante su intervención, el jefe del ejecutivo autonómico ha defendido la Ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana “por tratar de solucionar la situación de los núcleos etnológicos” y ha aseverado que la normativa “va a enriquecer el patrimonio de nuestra tierra”.

La legislación autonómica tiene por objeto la protección, ordenación y gestión integrada del litoral de la Comunitat Valenciana, en el marco de las competencias asumidas por el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Al respecto, el jefe del Consell ha apelado “al diálogo” entre el Ejecutivo central y la Generalitat para que esta Ley sea aprobada y ha mostrado su disposición a “escuchar mejoras” en la normativa de costas autonómica, al tiempo que ha demandado “respeto a la autonomía” de la región.

Comisión Mixta de Transferencias

Del mismo modo, el president ha reprochado al Gobierno que no haya convocado la Comisión Mixta Bilateral, necesaria para impulsar la transferencia de competencias de gestión del litoral a la Generalitat solicitadas en junio de 2025, y ha instado a su convocatoria inmediata.

Pérez Llorca ha recriminado al Ejecutivo “el silencio” respecto a esta cuestión y ha señalado que “en solo seis meses el Gobierno de España ha delegado las competencias al País Vasco”, por lo que ha demandado “el mismo trato con la Comunitat Valenciana”.