Moncofa pide a Costas avances sobre los proyectos para proteger su playa

La plataforma Espigones Ya!, de Moncofa, ha celebrado una reunión en la que han estado presentes el alcalde, Wences Alós, los portavoces de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento y representantes de las tres asociaciones de vecinos que hay en el litoral de la localidad.

Efectos del temporal en Moncofa / Miquel Sánchez

Durante el encuentro, abordaron los daños ocasionados por el temporal marítimo Harry y, al mismo tiempo, acordaron solicitar una cita con la Dirección Territorial de Costas en Castellón.

El objetivo de esta reunión será obtener información sobre el estado en el que se encuentra la redacción del proyecto de la fachada del casco urbano de la playa, así como del proyecto que Costas tiene previsto ejecutar desde el Canal de Masbó hasta el final de la avenida Mare Nostrum, en dirección sur.