Nules confirma la okupación de viviendas municipales en Mascarell: «Está denunciado, pero...»

Hace aproximadamente una semana, el Ayuntamiento de Nules recibió la sentencia del procedimiento judicial abierto contra la okupación de una vivienda de titularidad municipal. El juez ha impuesto una multa a la persona identificada como okupante.

Este podría ser el desenlace deseado cuando se presenta una denuncia contra la usurpación de una vivienda, pero los detalles que da sobre este caso el alcalde, David García, distan de poder verse como un avance, más bien evidencian, a su modo de ver, que las leyes y los procedimientos judiciales están beneficiando a quienes vulneran la norma. «Cuando se ha dictado la condena, el denunciado ya no estaba, ahora hay otra persona», asegura. Por lo que si se quiere recuperar la casa por la vía legal, el consistorio deberá empezar de nuevo.

La vivienda en cuestión se encuentra en Mascarell, y no es la única okupada extramuros. García confirma que hay dos casas en la misma situación, las que lindan con uno de los aparcamientos exteriores a disposición de visitantes de la población. Se trata de construcciones en un visible estado de deterioro, adquiridas en su momento por el Ayuntamiento con el objetivo de demolerlas. En situación de okupación, es imposible.

Preguntas en el pleno

El alcalde detalló esta situación en el pasado pleno municipal, cuando desde la oposición le preguntaron por el problema de la okupación, a raíz de los dos incendios registrados recientemente en un edificio de tres plantas de la calle San Agustín. Y no sería el único inmueble en situación similar en la misma calle. Según vecinos, habría hasta dos más habitados de manera ilegal. En uno de ellos, sin las mínimas condiciones de habitabilidad, habría «familias con niños», aseguran a este periódico testigos.

Aun con esos testimonios, García afirmó que el de la okupación «no es un problema excesivamente extendido» en la localidad. «En porcentaje, no tiene comparación con lo que pasa en otras ciudades», trasladó a la oposición.

Además del caso de Mascarell, concretó otro identificado en la avenida Jaume I, el de una vivienda unifamiliar, muy cerca del CEIP Jaume I y del Estadio Municipal Antonio Pérez Balada.

El Ayuntamiento ha recibido múltiples quejas vecinales y la Policía Local ha acudido en diversas ocasiones, incluso se han impuesto denuncias por comportamientos contra la convivencia, como por la tenencia y cuidado de animales domésticos. «No podemos hacer nada más», lamenta.

Como en el caso del edificio que ha sufrido los dos incendios, con titularidad de una entidad bancaria, según han señalado los vecinos, García ha recordado que «solo el propietario puede denunciar la okupación». E insistió en los procedimientos iniciados por el Ayuntamiento en Mascarell.

El edificio de Nules que ha sufrido dos incendios en menos de quince días, sigue okupado. / MÒNICA MIRA

Para ejemplificar las dificultades y la indefensión con las que se encuentra una administración local ante este asunto, relató la particularidad de lo sucedido en la casa unifamiliar de Jaume I. «La Policía Local localizó al dueño de la casa y llegó a redactar un modelo de denuncia que pusieron a su disposición, para facilitarle las cosas, pero se negó a hacerlo».

Okupas ‘profesionales’

La cosa se complica cuando la titularidad es de una entidad bancaria o un fondo de inversión. El alcalde afirmó al respecto que «los okupas saben muy bien dónde se meten» e incluso convierten el asalto de viviendas vacías en un negocio.

La Policía Local pudo constatarlo precisamente en una de las casas de Mascarell. García expuso que «después de que los agentes identificaran a quien estaba en el interior, les dijo que quien estaba antes le había vendido el derecho de okupación por 500 euros».

Una de las herramientas legales con las que cuenta el Ayuntamiento que permitirían sacar de las casas a los okupantes sería «declararlas en ruinas». Ese es el perfil de las de Mascarell «y ya estamos mirando esa posibilidad». El resto de edificios okupados localizados no responderían a ese perfil.

La única solución efectiva, defiende, es «un cambio de la ley». Con ese objetivo va a proponerse la adhesión de Nules a la Red de Municipios Afectados por la Okupación, impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Una manera de «compartir problemática con otros ayuntamientos, trasladar necesidades y impulsar la modificación del marco legislativo», de manera que se frene este tipo de usurpaciones de la propiedad, que además generan múltiples problemas de convivencia ciudadana y seguridad.