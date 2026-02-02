Onda abre el nuevo paseo verde que conecta el núcleo urbano con la zona deportiva de El Carmen

Onda ha inaugurado este lunes el nuevo paseo Healthy Cities Sanitas en la zona de El Carmen, un espacio verde concebido para la actividad física y el contacto con la naturaleza, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la compañía Sanitas dentro de su programa de sostenibilidad Healthy Cities, la cual financia la intervención con 40.000 euros.

Este nuevo recorrido verde, que comprende la plantación de 88 árboles, conecta el núcleo urbano de Onda, en el entorno del Museo del Azulejo, con la nueva zona deportiva de la MICO Gaming Zone en El Carmen.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa, Carmina Ballester, junto a representantes institucionales y de la entidad promotora. La primera edil ha destacado: “Este paseo es un ejemplo claro del modelo de ciudad que estamos construyendo en Onda: más saludable y pensada para el bienestar de las personas, desde los más pequeños hasta nuestros mayores”.

Por su parte, la representante de Sanitas, Araceli Jiménez, responsable de Relaciones Institucionales de Sanitas, ha destacado: “En Sanitas nos preocupa el bienestar físico y mental de las personas. Somos conscientes de que todo está conectado y hay mucha evidencia científica que avala que unos entornos sanos tienen un efecto positivo en la salud de las personas”.

La alcaldesa, Carmina Ballester (primera por la izquierda), plantando un árbol. / Mediterráneo

Plantación simbólica

Durante el acto se ha llevado a cabo una plantación simbólica de árboles junto al cartel identificativo del paseo, en la que han colaborado los usuarios del centro ocupacional El Molí de Onda.

La jornada ha concluido con una actuación musical, a cargo de Salva ‘El Mussennacitu’, y un recorrido a pie por este paseo que se suma al conjunto de espacios verdes y de actividad saludable que el Ayuntamiento está desarrollando en la ciudad.

Foto de la actuación musical. / Mediterráneo

En este sentido, Ana García Teruel, directora de Sanitas en Valencia y Castellón, ha resaltado: “Para Sanitas el espacio Healthy Cities Sanitas de la zona del Carmen es un ejemplo muy representativo de lo que buscamos con la iniciativa: más zonas verdes para permitir que las personas puedan hacer actividad física y conseguir ciudades más accesibles y saludables para todos, en especial los mayores y los pequeños”.

Un proyecto reconocido a nivel nacional

El nuevo espacio se integra en la red de espacios Healthy Cities Sanitas, compuesto por zonas verdes urbanas reconocidas en la convocatoria de los espacios Healthy Cities Sanitas, destinada a que los ayuntamientos españoles presenten proyectos de renaturalización en sus localidades y cuyo jurado ha otorgado una mención especial a Onda por el valor social y urbano de la propuesta presentada.

Dicho jurado, integrado por entidades y expertos en salud, urbanismo y medio ambiente, destacó la creación de un corredor verde que conecta el centro de la ciudad con las nuevas zonas deportivas, fomentando el movimiento físico desde la propia puerta de casa y ofreciendo un entorno natural accesible para colectivos vulnerables, como los usuarios del Centro de Día de Alzheimer ubicado en este entorno.

Detalle del nuevo paseo verde en Onda. / Mediterráneo

Otras ciudades que han sido reconocidas en la edición de 2025 con los galardones de espacios Healthy Cities Sanitas son Sevilla, Granada, Murcia, Cartagena, Valladolid y Zaragoza. Además, Sanitas ha donado fondos a proyectos vinculados al reto de los 6.000 pasos de Healthy Cities, entre ellas Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y a la recuperación del humedal Las Islillas (Mejorada del Campo), en colaboración con WWF. En total, se han destinado 600.000 euros para impulsar zonas verdes saludables en todo el país.