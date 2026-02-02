Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal

Ortells, la pedanía de Morella con apenas una treintena de habitantes censados, continúa literalmente desplazándose. Tal y como ya se alertó a finales de 2024, el núcleo urbano se asienta sobre un terreno inestable que ha provocado movimientos geológicos generalizados, con grandes grietas en numerosas viviendas y un progresivo corrimiento del suelo que afecta al casco urbano, especialmente a la zona baja del núcleo poblacional. Un informe preliminar del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas confirmó entonces que el movimiento no era puntual, sino estructural, y apuntó a filtraciones de agua en el subsuelo como una de las principales causas del problema.

Ubicación de Ortells

Más de un año después de que la situación saliera a la luz, lejos de mejorar, el problema se ha agravado, pues no se ha llevado a cabo ninguna actuación efectiva y la situación ha empeorado. Las fisuras continúan creciendo y la indignación entre los afectados va en aumento ante lo que consideran una inacción prolongada por parte de las administraciones.

Los vecinos denuncian que, tras una visita en octubre de 2024, no se ha realizado ninguna actuación y lamentan que «todo son excusas para pasarse la responsabilidad» mientras las grietas siguen aumentando. La situación, aseguran, es «insostenible», con riesgo de derrumbe en viviendas deshabitadas sin mantenimiento. Inma Grau explica que, pese a reparar cada año las grietas de su casa, el desplazamiento del terreno ha provocado que ya no cierren puertas ni ventanas.

La vecina acusa a los responsables políticos de inacción y reclama que, si no se puede afrontar un estudio global, se actúe al menos en la zona más afectada, donde el problema avanza, a diferencia de la parte alta del pueblo asentada sobre roca.

El coste del estudio asciende a 200.000 euros

A preguntas de Mediterráneo, el Ayuntamiento de Morella explica que el bloqueo se debe, en gran parte, al elevado coste del estudio global planteado por el Colegio de Minas. «El Colegio de Minas propuso realizar un estudio integral cuyo importe asciende a 200.000 euros. Nosotros no podemos financiar un estudio de este coste», señala con rotundidad el alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa. Según añade, el consistorio ha solicitado ayuda económica a la Generalitat valenciana por escrito, «pero no hemos obtenido ninguna respuesta». No obstante, desde el Ayuntamiento apuntan que sí es posible llevar a cabo actuaciones de seguimiento. En este sentido, Sangüesa explica que el consistorio plantea realizar un monitoreo y control del crecimiento de las grietas para evaluar con mayor precisión la entidad real del problema.

El primer edil recuerda que en el presupuesto municipal fallido de 2025 se había previsto una partida para realizar un estudio arquitectónico en Ortells, aunque de una cuantía «mucho más comedida» que la planteada por el Colegio de Minas. Y se comprometió a que en el presupuesto municipal del 2026 «sí se incluirá una partida específica para un estudio arquitectónico concreto».