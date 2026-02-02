Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Terreno ubicado junto al cementerio

Peñíscola inicia la limpieza del antiguo cámping para crear un nuevo aparcamiento

Los trabajos se extenderán durante un mes con la intención de que este operativo en Semana Santa

Arranca la adecuación del antiguo Bellavista para crear un párking en Peñíscola

Arranca la adecuación del antiguo Bellavista para crear un párking en Peñíscola

Mediterráneo

Alba Boix

Peñíscola

Tras adquirir el espacio a finales de diciembre, el Ayuntamiento de Peñíscola ha dado comienzo este lunes los trabajos de limpieza y desbroce del antiguo cámping Bellavista para habilitar un nuevo aparcamiento.

La concejalía de Servicios está llevando a cabo las labores de limpieza y desbroce en el solar con el fin de eliminar, manual y mecánicamente, matorrales y restos vegetales. Además, la maquinaria procurará la nivelación superficial del terreno y la retirada de restos del antiguo cámping, como maderas, plásticos, cerramientos, restos de mobil-home y estructuras ligeras.

El alcalde, Andrés Martínez, ha detallado que “los trabajos se extenderán durante un mes” y que el objetivo de esta acción es “poder disponer provisionalmente de espacio de aparcamiento cuanto antes, ya para esta Semana Santa”.

El alcalde, Andrés Martínez (i), ha supervisado el inicio de las tareas.

El alcalde, Andrés Martínez (i), ha supervisado el inicio de las tareas. / Mediterráneo

Inversión municipal

El pleno del Ayuntamiento aprobó en enero la incorporación de 48.400 euros al presupuesto municipal con el objetivo de acometer la limpieza, adecuación y desbroce de los terrenos del camping Bellavista.

El terreno se expande por más de 22.000 metros cuadrados y está ubicado junto al cementerio municipal.

Con esta adquisición, el consistorio persigue, primeramente, poder ampliar el camposanto en los terrenos colindantes, disponer en la mayor brevedad posible de más plazas de párking en el centro y habilitar nuevos equipamientos y servicios de carácter social en los edificios existentes.

“De esta forma, Peñíscola podrá ofrecer un aumento de plazas disponibles de aparcamiento con el incremento de la llegada de turistas en Semana Santa”, expresó Martínez.

Paralelamente, desde el área de Servicios Sociales se están estudiando las diferentes posibilidades que pueden tener las instalaciones. La concejalía apuesta por destinar una parte del amplio espacio a usos sociosanitarios y socioculturales, pensando en colectivos como los niños y la gente mayor.

