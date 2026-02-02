El PP de Burriana lamenta la falta de voluntad de Vox y Compromís para negociar los presupuestos

El PP de Burriana ha lamentado la "falta de interés" mostrada por los grupos municipales de Vox y Compromís para sentarse a negociar las cuentas de 2026. Los populares, que gobiernan en minoría con ocho ediles, han elaborado un presupuesto récord de 53.033.263,92 euros para el 2026, una cifra que lo convertiría como" el más alto de la historia del municipio tras dos años marcados por la reducción de la presión fiscal".

Así está ahora mismo el reparto de concejales en el ayuntamiento de Burriana. / Mediterráneo

El plan de inversiones proyectado para el presente año asciende a 15,5 millones de euros, centrados en infraestructuras educativas, la mejora de los servicios públicos y la modernización urbana. Con el objetivo de agilizar su aprobación en el pleno, el PP ya ha mantenido encuentros de trabajo con el PSPV y la concejal no adscrita, Beatriz Conejero, durante la última semana.

El portavoz del PP, Alejandro Clausell, ha definido este proyecto económico como un documento "abierto al consenso". De hecho, ha subrayado que, a pesar de no haber recibido propuestas formales por parte de Vox y Compromís en las mesas de trabajo, el PP ha decidido integrar por voluntad propia diversas demandas vecinales planteadas por otras formaciones en sesiones plenarias anteriores. Entre ellas, destacan la creación del nuevo parque canino en la Serratella o el techado de las antiguas escuelas de Santa Bárbara.

“A pesar de nuestro esfuerzo por alcanzar acuerdos que beneficien a toda la ciudadanía, lamentamos que Vox y Compromís no encuentren el momento ni el interés para dialogar sobre el futuro de Burriana. Nuestra prioridad es seguir transformando la ciudad y mejorar las oportunidades de los burrianenses; es una lástima que otros grupos prefieran el inmovilismo, la parálisis y el tacticismo político”, ha concluido Clausell.