El caos de la calefacción continúa en la escuela infantil de Morella, tres meses después
Las familias denuncian soluciones provisionales, falta de potencia eléctrica y ausencia de información por parte del Ayuntamiento
Cuando en enero el Ayuntamiento de Morella anunció la instalación de dos bombas de calor en la escuela infantil municipal por un importe de 5.000 euros, dio por resuelto el problema de calefacción que el centro arrastraba desde hacía meses. Sin embargo, la situación dista de estar solucionada y continúa generando malestar entre las familias.
Las primeras quejas se remontan al mes de noviembre, cuando los padres comenzaron a acudir con termómetros para comprobar la temperatura de las aulas. En diciembre, la situación se agravó con registros de hasta 9 grados en el interior del centro, mientras el consistorio atribuía las incidencias a problemas en la caldera de pellet. Tras el anuncio municipal de enero, pocos días después de ponerse en marcha las nuevas máquinas, los diferenciales de la escuela empezaron a saltar al conectarse simultáneamente ambos aparatos, al no existir potencia eléctrica suficiente contratada para soportarlos.
Ante esta situación, durante el mes de enero todos los alumnos han sido concentrados en una sola aula, en lugar de repartirse en las dos habituales, con el fin de mantener una temperatura adecuada únicamente en ese espacio. A esta circunstancia se suma que la caldera de pellet continúa presentando averías y ha vuelto a dejar de funcionar, por lo que el centro depende actualmente de un único sistema de climatización.
Según ha podido saber Mediterráneo, desde el Ayuntamiento se solicitó a una empresa energética un aumento de la potencia eléctrica contratada, pero esta petición ha sido denegada hasta que se renueve la instalación eléctrica del edificio, ya que la actual no admite una mayor carga. Este proceso obliga a realizar obras, redactar un nuevo boletín eléctrico y obtener su aprobación, lo que podría prolongar la situación durante varias semanas más y alargar el problema, al menos, hasta mediados de febrero.
Reunión en el Ayuntamiento
Las familias denuncian además la falta de información por parte del consistorio. Acusan a la concejala de Educación, Ruth Martínez, de no ofrecer explicaciones claras y de no responder a mensajes ni llamadas durante varios días. Finalmente, la representante de los padres se personó en el Ayuntamiento y el alcalde, Bernabé Sangüesa, les ha concedido una reunión para el próximo miércoles.
Una situación que los afectados califican de difícil de asumir tras tres meses de incidencias, soluciones provisionales y anuncios oficiales que no se han traducido en una mejora definitiva de las condiciones térmicas en la escuela infantil municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
- José Adsuara dimite como presidente del PP de Nules
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
- Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- La sorprendente conclusión de un youtuber en Borriol: 'Se parece a Medellín y tiene Aquarama muy cerca