El caos de la calefacción continúa en la escuela infantil de Morella, tres meses después

Cuando en enero el Ayuntamiento de Morella anunció la instalación de dos bombas de calor en la escuela infantil municipal por un importe de 5.000 euros, dio por resuelto el problema de calefacción que el centro arrastraba desde hacía meses. Sin embargo, la situación dista de estar solucionada y continúa generando malestar entre las familias.

Las primeras quejas se remontan al mes de noviembre, cuando los padres comenzaron a acudir con termómetros para comprobar la temperatura de las aulas. En diciembre, la situación se agravó con registros de hasta 9 grados en el interior del centro, mientras el consistorio atribuía las incidencias a problemas en la caldera de pellet. Tras el anuncio municipal de enero, pocos días después de ponerse en marcha las nuevas máquinas, los diferenciales de la escuela empezaron a saltar al conectarse simultáneamente ambos aparatos, al no existir potencia eléctrica suficiente contratada para soportarlos.

Ante esta situación, durante el mes de enero todos los alumnos han sido concentrados en una sola aula, en lugar de repartirse en las dos habituales, con el fin de mantener una temperatura adecuada únicamente en ese espacio. A esta circunstancia se suma que la caldera de pellet continúa presentando averías y ha vuelto a dejar de funcionar, por lo que el centro depende actualmente de un único sistema de climatización.

Según ha podido saber Mediterráneo, desde el Ayuntamiento se solicitó a una empresa energética un aumento de la potencia eléctrica contratada, pero esta petición ha sido denegada hasta que se renueve la instalación eléctrica del edificio, ya que la actual no admite una mayor carga. Este proceso obliga a realizar obras, redactar un nuevo boletín eléctrico y obtener su aprobación, lo que podría prolongar la situación durante varias semanas más y alargar el problema, al menos, hasta mediados de febrero.

Reunión en el Ayuntamiento

Las familias denuncian además la falta de información por parte del consistorio. Acusan a la concejala de Educación, Ruth Martínez, de no ofrecer explicaciones claras y de no responder a mensajes ni llamadas durante varios días. Finalmente, la representante de los padres se personó en el Ayuntamiento y el alcalde, Bernabé Sangüesa, les ha concedido una reunión para el próximo miércoles.

Una situación que los afectados califican de difícil de asumir tras tres meses de incidencias, soluciones provisionales y anuncios oficiales que no se han traducido en una mejora definitiva de las condiciones térmicas en la escuela infantil municipal.