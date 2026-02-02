La Vall mejora la accesibilidad del Estadio Municipal José Mangriñán

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha arrancado el año con un plan de mejora progresiva de las instalaciones de fútbol, que incluye tanto el Estadio Municipal José Mangriñán como los campos de la Moleta, como ya publicó Mediterráneo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, el mantenimiento y las condiciones de uso de estos espacios deportivos.

La primera actuación de este plan se ha ejecutado en el Estadio Municipal, donde se ha realizado una obra de accesibilidad que conecta el acceso principal con la grada mediante un pavimento de hormigón. Hasta ahora, el paso se hacía por tierra, lo que dificultaba el acceso a personas con movilidad reducida, carritos de bebé o personas mayores.

La concejala de Deportes, Mar Arzo, ha explicado durante la visita al estadio que “este plan nace de la necesidad de mejorar las instalaciones más allá de las grandes actuaciones, poniendo el foco también en el día a día, en la seguridad y en la accesibilidad”.

En este sentido, la concejala ha subrayado que “no todo se puede hacer de golpe, pero sí que hemos establecido un plan para trabajar con una planificación progresiva, con actuaciones concretas que mejoren realmente la experiencia de las personas usuarias”. Así, progresivamente se mejorarán vallas, redes de protección, pintura, iluminación y se adecuarán zonas degradadas como la grada de la Moleta o la explanada superior.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Vicente Pitarch, ha señalado que “la accesibilidad es una parte fundamental de cualquier instalación pública” y ha remarcado que “esta obra en el Estadio, aunque sencilla, resuelve un problema real y hace que el Estadio Municipal sea un espacio más inclusivo y usable para todos”. Así, dentro de este plan una de las prioridades es precisamente garantizar la accesibilidad.

Pitarch ha recordado que se está ejecutando también la segunda fase del segundo polideportivo, hecho que “refuerza la apuesta municipal por el deporte y las infraestructuras deportivas”.