Casi 4.000 hogares de Almassora ya reciclan a cambio de pagar menos en la tasa de basura

El programa de inspección técnica de residuos (ITR) puesto en marcha por el Ayuntamiento de Almassora continúa sumando adeptos. En total, el consistorio ha contabilizado 3.871 solicitudes de adhesión, una cifra que evidencia la buena respuesta vecinal a esta iniciativa que promueve la correcta separación de residuos y, al mismo tiempo, permite reducir la tasa de basura.

Del total de solicitudes, 2.553 corresponden a adhesiones del pasado año, que se han renovado automáticamente, a las que se han añadido 1.318 nuevas altas. El programa se basa en una declaración responsable mediante la cual los vecinos se comprometen a reciclar y a depositar los residuos de forma adecuada en los diferentes contenedores.

Las viviendas adheridas al sistema ITR se benefician de una bonificación del 40% en la tasa, lo que se traduce en un pago anual de 100,98 euros, frente a los 168,30 euros de la tarifa general. Tal y como ha recordado el concejal de Hacienda, José Claramonte, este ejercicio fiscal se ha dado un paso importante al incrementar la reducción desde el 15% al 40%, lo que supone un ahorro notable para las familias comprometidas con el reciclaje.

Claramonte ha subrayado que el objetivo del programa es “fomentar el reciclaje y ofrecer a los vecinos un acompañamiento real”, resolviendo dudas sobre la separación de residuos a través de posibles visitas de educadores ambientales a los domicilios.

Ecoparque y puntos limpios de proximidad

Desde el Ayuntamiento también se ha insistido en la importancia de utilizar el ecoparque municipal y los puntos limpios de proximidad para mejorar los índices de reciclaje. El ecoparque, ubicado en el camino Pla de Museros, abre de lunes a sábado de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

Además, el consistorio se encuentra ultimando un nuevo contrato de recogida de residuos, adaptado a las normativas medioambientales vigentes, que contempla la instalación de islas de reciclaje en todo el término municipal.