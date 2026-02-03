L'Alcora aumenta en 250.000 € la reforma del colegio Grangel Mascarós tras quedar desiertas las obras

El Ayuntamiento de l’Alcora aumenta en cerca de 250.000 euros el presupuesto para reformar el colegio Grangel Mascarós, después de que la anterior licitación quedara desierta, en abril de 2024. El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Educación, Ana Huguet, han mantenido una reunión telemática de trabajo con representantes de la Dirección General de Infraestructuras Educativas para coordinar los últimos detalles del nuevo proyecto y avanzar en su próxima salida a licitación.

La actuación, incluida en el plan Edificant, contempla la construcción de un gimnasio y la mejora integral de los espacios del centro, con la renovación de instalaciones y la optimización de la cocina y el comedor, con el objetivo de adecuar el colegio a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Foto de la reunión telemática que mantuvieron Samuel Falomir y Ana Huguet con responsables de la Conselleria de Educación. / Mediterráneo

Durante el encuentro han analizado el estado del proyecto, que en el último año ha sido objeto de una revisión y actualización técnica para adaptarlo a la realidad del mercado. En este proceso, el Ayuntamiento ha trabajado en la redacción de un nuevo documento que incorpora un incremento presupuestario cercano a los 250.000 euros, con el fin de garantizar su viabilidad y facilitar que pueda volver a licitarse con mayores garantías. La previsión es que el proyecto quede finalizado a lo largo de este mes.

Fachada del colegio Grangel Mascarós de l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Hay que recordar que la anterior licitación, por un importe aproximado de 605.000 euros, quedó desierta al no presentarse ninguna empresa, una situación motivada por el incremento de los costes de los materiales y de la construcción. A raíz de ello, comenzaron un trabajo de revisión para adecuar el proyecto a los precios actuales del sector.

“El trabajo realizado durante este tiempo nos permite encarar la recta final del proyecto y preparar su próxima salida a licitación con mayores garantías”, ha señalado el alcalde, quien ha valorado de forma positiva la coordinación mantenida con la Conselleria.

Desde el Ayuntamiento de l’Alcora se destaca la importancia de esta reunión de trabajo, que supone un paso más para avanzar en una actuación prioritaria y continuar mejorando las infraestructuras educativas del municipio.