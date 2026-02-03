Benicàssim triplica la recogida de cartón comercial todo el año

Benicàssim introduce cambios estructurales en la recogida de cartón comercial. El nuevo contrato eleva la frecuencia del puerta a puerta a tres días semanales durante todo el año, incorpora a centros educativos y edificios públicos y marca el verano como horizonte para su implantación completa.

El servicio, que hasta ahora funcionaba un solo día a la semana fuera de la temporada alta, pasa a prestarse los martes, viernes y sábados, una frecuencia que se mantendrá de forma estable durante todo el año. En todos los casos, el cartón deberá depositarse antes de las 10h.

La medida pone el foco especialmente en el sector comercial, que genera cartón de manera constante con independencia de la época del año. El aumento de días busca evitar acumulaciones, facilitar la gestión de residuos y mejorar la imagen de las zonas comerciales, especialmente en los meses de menor actividad turística.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que la ampliación del servicio refuerza “el compromiso con la sostenibilidad y el fomento del reciclaje, facilitando a los distintos sectores del municipio los medios necesarios para una correcta separación y recogida de residuos”, y ha señalado que la medida contribuye a mejorar los índices de reciclaje y a reducir el impacto ambiental.

Extensión a colegios y dependencias públicas

El nuevo contrato incorpora además al sistema puerta a puerta a centros educativos y dependencias públicas, ámbitos que hasta ahora no contaban con una recogida específica de papel y cartón. La extensión del servicio permite homogeneizar la gestión de residuos en espacios que generan volúmenes significativos de cartón a lo largo de todo el año.

La concejala de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, ha subrayado que “el aumento de la frecuencia permite una mejor gestión de estos residuos, evitando acumulaciones innecesarias y contribuyendo a una imagen más ordenada y limpia de las zonas comerciales”.