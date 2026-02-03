Betxí adjudica el mirador panorámico a la Plana y las obras empezarán este trimestre

El Ayuntamiento de Betxí ha adjudicado a la empresa Consbe S.L. las obras del proyecto de regeneración urbana del Mirador a la Plana En torno a la Romería, por un importe de 298.547,99 euros. La actuación permitirá transformar el entorno de la ermita de Sant Antoni, ubicada en el paraje de la Muntanyeta de Sant Antoni, con una intervención que tendrá a la cerámica como elemento protagonista y como seña de identidad del municipio.

Se trata de la única empresa licitadora que presentó oferta para este ambicioso proyecto, realizada por el despacho de arquitectura y diseño ABEZ, que busca mejorar el espacio público y poner en valor el paisaje y el patrimonio local mediante una propuesta de arquitectura contemporánea ligada a la tradición cerámica de Betxí.

Así será un nuevo mirador cerámico en Castellón / Despacho de Arquitectura ABEZ

Según ha explicado la alcaldesa, Carla Nebot, las obras comenzarán “en este primer trimestre del año”, con el objetivo de que el proyecto sea “una realidad a finales de 2026 o principios de 2027”. Para la primera edil, se trata de “una intervención muy interesante que permitirá dar a conocer mejor el patrimonio tan rico que tiene Betxí”.

El proyecto del Mirador a la Plana fue uno de los ganadores de la VIII edición del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU VIII), impulsado por la Diputación de Castellón, cuyo fallo se hizo público el pasado mes de junio. En concreto, la propuesta obtuvo el Premio CRU General, al ser seleccionada entre iniciativas presentadas por ayuntamientos de toda la provincia para la regeneración de espacios urbanos.

Características

La ermita de Sant Antoni, enclave destacado del paisaje de Betxí, contará así con un nuevo mirador panorámico que se convertirá en un punto de referencia y de atracción para vecinos y visitantes. El proyecto contempla la creación de un espacio de estancia accesible y de calidad, con pavimentos cerámicos modernos que evocan la tradición local, mejora de las instalaciones, incorporación de mobiliario urbano, arbolado y una cuidada integración con el entorno natural.

"Se trata de una proyecto muy interesante que permitirá dar a conocer mejor el patrimonio tan rico que tiene Betxí" Carla Nebot — Alcaldesa de Betxí

La intervención incluye un pavimento cerámico con ligera pendiente que permitirá canalizar el agua de lluvia hacia el terreno natural, aprovechando la escorrentía existente. Además, se ha estudiado la morfología y disposición de la vegetación, así como la incidencia solar a lo largo del año, con el fin de optimizar el confort del espacio.

Uno de los aspectos clave del diseño es el análisis de las vistas panorámicas, ya que el mirador ofrece un dominio visual de 360 grados sobre toda la Plana, convirtiendo el paisaje en un elemento central de la experiencia del usuario.

La propuesta organiza el espacio en distintas secuencias vinculadas simbólicamente a la romería de Sant Antoni: el recorrido de subida, entendido como una procesión; unas gradas concebidas como lugar de pausa y encuentro; una pequeña plaza intermedia con bancos, arbolado y una fuente; y, finalmente, el mirador, diseñado como una plataforma elevada sostenida por un elemento escultórico en forma de cono invertido, que remite al simbolismo de las hogueras tradicionales.