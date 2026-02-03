Burriana honra a Sant Blai con la multitudinaria Font del Vi

Burriana ha celebrado este martes por todo lo alto la festividad de Sant Blai con una nueva edición de la tradicional Font del Vi, una cita con el patrón que volvió a congregar a miles de personas.

La jornada, marcada por el buen tiempo, con sol y temperaturas agradables, favoreció una participación masiva desde primera hora de la mañana, hasta el punto de que en algunos momentos la cola para recoger el almuerzo llegó hasta el pla de Sant Blai, reflejo del ambiente festivo y de las ganas de celebrar esta fecha tan señalada.

Durante la mañana se repartieron cerca de 2.100 bocadillos, acompañados del popular vaso de vino que mana de la emblemática fuente de hierro coronada con el escudo de la ciudad. Como complemento, la Asociación de Hostelería elaboró naranjas flambeadas que se ofrecieron como postre, mientras que desde la cooperativa Naturem se repartió zumo de naranja recién exprimido, poniendo en valor uno de los productos más representativos del municipio.

Galería de fotos de la Font del Vi por el día del patrón de Burriana, Sant Blai / Isabel Calpe

Preparativos madrugadores

Los preparativos comenzaron a primera hora en las inmediaciones de la asociación de jubilados El Calvari, donde operarios de Vía Pública, junto a miembros de la Junta Local Fallera y de la Comisión del Toro, trabajaron de forma coordinada para que todo estuviera listo para el tradicional almuerzo popular.

La inauguración oficial de la Font del Vi corrió a cargo del alcalde, Jorge Monferrer, junto a la concejala de Fiestas, Paloma Boix, y las reinas falleras, Laura Sendra y Ana Olivas. El acto contó con la lectura de poemas y, a continuación, con la actuación del alumnado de bailes tradicionales valencianos del Centre Municipal de les Arts, acompañados por la música de la asociación Dolçainers i Tabalers de Burriana Matella, que contribuyó a crear un ambiente festivo.

La representación institucional estuvo encabezada por el alcalde, Jorge Monferrer, junto a la subdelegada del Gobierno, Antonia García; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; el secretario autonómico de Cohesión Territorial, Carlos Gil; el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo; el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado; el diputado Ximo Llopis y la directora territorial de Sanidad, Eva Suárez. También asistieron la concejala de Fiestas, Paloma Boix, así como diputados autonómicos y provinciales, otras autoridades y miembros de la corporación municipal.

En este sentido, Folgado ha destacado que "es un acto único que enaltece la devoción y muestra la implicación de los vecinos y vecinas de Burriana por preservar sus tradiciones”. Para el vicepresidente provincial, “la Font del Vi es una cita fundamental en el día del patrón. Un acto popular que refuerza el carácter participativo de esta celebración, donde la gastronomía y la tradición van de la mano”.

Otro de los platos fuertes de la jornada llegará esta tarde, después de la misa de las 18.00 horas, con la solemne procesión de Sant Blai y el castillo de fuegos artificiales.