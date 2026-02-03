Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al CEIP Felicinda Collell

Càlig reclama restituir el servei complet d’educadora d’educació especial a la seua escola

La moció va ser aprovada en l’últim ple ordinari amb la unanimitat de tots els grups polítics

Façana de l'ajuntament de Càlig.

Façana de l'ajuntament de Càlig. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Càlig

Càlig

El ple de l’Ajuntament de Càlig ha aprovat una moció per instar a la Conselleria d’Educació a restituir el servei complet d’educadora d’educació especial al CEIP Felicinda Collell. Cal destacar que aquesta prestació s’ha reduït dels cinc dies a la setmana a només dos i mig, amb l’inconvenient que això suposa per als alumnes del col·legi.

La regidora d’Educació, Sabrina Gisbert, ha indicat que d’educadora d’educació especial és un recurs molt important, especialment rellevant, per a l’atenció i l’acompanyament de l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), contribuint a la seua inclusió a l’entorn escolar, a més de millorar la coordinació amb el centre i les seues necessitats socioeducatives.

En aquest sentit, Gisbert ha destacat que “oferir el servei només dos dies i mig a la setmana resulta insuficient per atendre de forma adequada als alumnes que necessiten aquesta atenció tots els dies. Reduir el servei a dos dies i mig deixa sense resposta les necessitats reals del centre, per la qual cosa és imprescindible que la Generalitat Valenciana incremente els recursos destinats a aquest servei per a garantir una prestació de qualitat.”

Noticias relacionadas y más

Segons remarcava la regidora “la reducció de l’atenció de d’educadora d’educació especial suposa un pas enrere en la igualtat d’oportunitats a l’alumnat”. Per acabar afegia que amb la moció, aprovada per unanimitat, l’Ajuntament reclama una atenció estable, suficient i continuada, així com els recursos humans necessaris per al centre, reafirmant el seu compromís amb una educació pública de qualitat.

