Al CEIP Felicinda Collell
Càlig reclama restituir el servei complet d’educadora d’educació especial a la seua escola
La moció va ser aprovada en l’últim ple ordinari amb la unanimitat de tots els grups polítics
El ple de l’Ajuntament de Càlig ha aprovat una moció per instar a la Conselleria d’Educació a restituir el servei complet d’educadora d’educació especial al CEIP Felicinda Collell. Cal destacar que aquesta prestació s’ha reduït dels cinc dies a la setmana a només dos i mig, amb l’inconvenient que això suposa per als alumnes del col·legi.
La regidora d’Educació, Sabrina Gisbert, ha indicat que d’educadora d’educació especial és un recurs molt important, especialment rellevant, per a l’atenció i l’acompanyament de l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), contribuint a la seua inclusió a l’entorn escolar, a més de millorar la coordinació amb el centre i les seues necessitats socioeducatives.
En aquest sentit, Gisbert ha destacat que “oferir el servei només dos dies i mig a la setmana resulta insuficient per atendre de forma adequada als alumnes que necessiten aquesta atenció tots els dies. Reduir el servei a dos dies i mig deixa sense resposta les necessitats reals del centre, per la qual cosa és imprescindible que la Generalitat Valenciana incremente els recursos destinats a aquest servei per a garantir una prestació de qualitat.”
Segons remarcava la regidora “la reducció de l’atenció de d’educadora d’educació especial suposa un pas enrere en la igualtat d’oportunitats a l’alumnat”. Per acabar afegia que amb la moció, aprovada per unanimitat, l’Ajuntament reclama una atenció estable, suficient i continuada, així com els recursos humans necessaris per al centre, reafirmant el seu compromís amb una educació pública de qualitat.
