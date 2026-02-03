Diez empresas de Onda ayudarán a financiar el nuevo mamógrafo, licitado por 297.000 euros

El Ayuntamiento de Onda ha sacado a licitación del nuevo mamógrafo que se instalará en el Centro de Salud I, un proyecto clave para reforzar la prevención y la detección precoz del cáncer de mama que contará con un presupuesto de 297.000 euros y con el respaldo económico de diez empresas locales de los sectores cerámico, logístico y de servicios, que se han implicado para colaborar en su financiación.

Una colaboración público-privada que pone de relieve el compromiso del tejido empresarial ondense con la salud y el bienestar de la ciudadanía.

La licitación de este reivindicado aparato supone un paso decisivo para acercar los servicios sanitarios preventivos a la población, facilitando el acceso a pruebas de cribado fundamentales para el diagnóstico temprano de una enfermedad en la que la detección precoz resulta determinante.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado que “hablar de cáncer es hablar de prevención, de anticiparse y de cuidar la salud de las personas”, y ha subrayado que este proyecto es un ejemplo de cómo la implicación conjunta del Ayuntamiento y del sector empresarial puede traducirse en mejoras reales para la calidad de vida de la población. En este contexto, este miércoles se llevará a cabo también una acción especial de sensibilización en el Pla, en colaboración con la Asociación Castellón Contra el Cáncer.

El conseller de Sanitat, durante su visita al centro de salud de Onda, en mayo del 2025. / Mediterráneo

Prevención, cercanía y compromiso empresarial

La incorporación del nuevo mamógrafo permitirá mejorar la capacidad diagnóstica en el ámbito del cáncer de mama y evitar desplazamientos a otros municipios, acercando un servicio esencial tanto a las mujeres de Onda como a las de la comarca. Se trata de un recurso largamente demandado que refuerza el papel de Onda como ciudad cabecera de servicios y referente en la atención sanitaria de proximidad.

Ballester ha remarcado que “cada paso que damos para facilitar la detección precoz es una inversión directa en salud y en calidad de vida”, y ha incidido en la importancia de que las administraciones locales asuman un papel activo en materia de prevención, destacando al mismo tiempo la responsabilidad social demostrada por las empresas participantes.

Colaboración institucional para mejorar la atención sanitaria

El proyecto se desarrolla en coordinación con la Conselleria de Sanitat, que será la encargada de dotar al centro del personal técnico especializado necesario para el funcionamiento del equipo, mientras que el Ayuntamiento ha impulsado la adquisición del mamógrafo y la adecuación del espacio donde se instalará.

El procedimiento de suministro e instalación del equipo se encuentra actualmente en fase de licitación pública, con el plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 18 de febrero de 2026, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Onda reafirma su compromiso con políticas públicas que sitúan la prevención, la salud y el bienestar en el centro de la acción municipal, lanzando además un mensaje de apoyo y concienciación a todas las personas que conviven con la enfermedad.