Un merendero-bar junto al mar busca relevo para reabrir en una playa de Castellón

El Ayuntamiento de Almenara ha vuelto a sacar a licitación la concesión del servicio de merendero-bar-cafetería del parque municipal de la playa Casablanca, uno de los espacios de ocio más emblemáticos del litoral del municipio.

La concesión tendrá una duración de 10 años, una ampliación significativa respecto a la anterior convocatoria con la que el consistorio busca hacer más atractiva la explotación del local y garantizar su viabilidad a largo plazo.

Foto del merendero-bar del parque de la playa Casablanca en Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

El local se ubica en pleno núcleo histórico de esta playa, dentro del parque público municipal, y cuenta con un entorno privilegiado que incluye zona ajardinada, escenario para actividades, área de juegos infantiles y una amplia terraza pavimentada de unos 200 metros cuadrados, además de un espacio interior cerrado y un porche cubierto. Un enclave pensado tanto para vecinos como para visitantes, con un marcado carácter familiar y social.

La concesión será durante una década

El proceso se retoma después de que la anterior licitación quedara desierta, al no cumplir la oferta presentada con los requisitos establecidos en el pliego. Como principal novedad, el Ayuntamiento ha optado por ampliar el plazo concesional hasta los 10 años, un periodo que permitirá a la futura adjudicataria amortizar inversiones y desarrollar un proyecto estable de hostelería en la zona.

814 € al mes

Según recogen los pliegos, la concesión se adjudicará mediante concurrencia competitiva en subasta al alza, partiendo de un canon mínimo anual de 9.776,12 euros, lo que equivale a unos 814 euros mensuales. El valor estimado total de la concesión durante su vigencia asciende a 97.761,60 euros. El establecimiento deberá destinarse exclusivamente a servicios de hostelería —comidas, bebidas o helados— y no se permitirá la ambientación musical ni la instalación de megafonía, en línea con el carácter tranquilo del entorno.

Se puede pujar hasta el 13 de marzo

Las personas interesadas en optar a la concesión pueden presentar sus ofertas hasta el viernes 13 de marzo, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, realizada el pasado 31 de enero. La documentación deberá presentarse conforme a lo establecido en las bases, tanto por vía electrónica como presencial en el caso de personas físicas.

El adjudicatario estará obligado a garantizar la apertura mínima del establecimiento todos los días desde Semana Santa hasta septiembre, y el resto del año durante los fines de semana, además de asumir el mantenimiento, limpieza y conservación tanto del local como de su entorno inmediato, incluidos los aseos públicos compartidos.