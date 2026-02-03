Dos nous 'Exploradors' a Vilafranca: Iker García i Cinta Tena, guardonats amb el premi d'investigació
Aquest reconeixement se'ls atorgarà en l'acte que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer a la Casa de la Cultura
Després de les valoracions dels treballs per part del jurat, Iker García Julián i Mª Cinta Tena Prades han estat proclamats guanyador i guanyadora del premi Explorador Andrés 2026. Aquest premi reconeix els treballs d'investigació de finals d'estudis relacionats amb Vilafranca.
Enguany, aquest premi ha tingut una novetat per a poder valorar més tipus d'investigacions. A banda de la categoria de Treball Final de Grau, Màster o Tesi doctoral, s'ha afegit una nova oportunitat per als Treballs Finals de Cicles Formatius, quedant així el premi econòmic en 1500 € per al primer tipus i en 500 € per al segon.
Iker García Julián, amb la recerca anomenada 'Comparació de la condició física en infants: entorn urbà vs. rural', ha sigut el guanyador de la primera categoria, sent aquest el seu Treball de Final del doble grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) i Mestre d'Educació Primària. El seu estudi se centra en la importància de conéixer l'estat de salut i la condició física dels xiquets i xiquetes del municipi, i ofereix una base per a impulsar noves accions de promoció de l'activitat física i els hàbits saludables entre l'alumnat. El treball reforça el compromís de Vilafranca amb el benestar infantil i obri la porta a futurs programes i iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida de les noves generacions.
Mª Cinta Tena Prades ha sigut guardonada gràcies a 'Taller d'ocupació pedra en sec. La pedra en sec, passat, present i futur', el seu Treball Final de Cicle Formatiu. Aquest realça el patrimoni de Vilafranca com a eina per a afrontar els reptes socials i econòmics del municipi, ja que connecta la recuperació de la pedra en sec amb la generació d'ocupació, la lluita contra el despoblament i la dinamització del territori. El treball destaca pel seu potencial per crear ocupació, millorar l'ocupabilitat de col·lectius amb més dificultats d'accés al mercat laboral i reforçar el valor cultural, ambiental i turístic de la pedra en sec. El projecte es presenta com una proposta que combina formació, patrimoni i desenvolupament local.
Així, Iker i Cinta se sumen a una llarga llista d'estudiants guardonats i guardonades al llarg dels últims anys amb el premi Explorador Andrés, que reforça el compromís de Vilafranca per la investigació. Aquest reconeixement se'ls atorgarà en l'acte que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer a la Casa de la Cultura, un acte en commemoració de l'aniversari de la Carta Pobla, on també s'entregarà la Medalla de la Vila, que enguany serà atorgada a la cursa de muntanya Entreparets.
