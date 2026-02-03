Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peníscola celebra aquest cap de setmana el seu Carnestoltes

Dissabte i diumenge hi hauran desfilades

Foto d'arxiu d'un grup d'amics disfressat al Carnestoltes de Peníscola.

Foto d'arxiu d'un grup d'amics disfressat al Carnestoltes de Peníscola. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Peníscola

La Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Peníscola calfa motors per a la celebració dels actes previstos per a Carnestoltes en el municipi. Aquest cap de setmana (els pròxims dies 6, 7 i 8 de febrer), la Ciutat a la Mar acollirà les diferents activitats previstes per a la festa més desenfadada de l'any.

El divendres començarà la celebració amb el ball de disfresses infantil en la carpa de festes situada a l'esplanada del port, una activitat que es consolida en el seu quart any de celebració i que arrancarà a les 18.00h; la festa continuarà per als més majors a partir de les dotze i mitja de la nit amb l'habitual ball de màscares i la discomòbil.

El dissabte tindrà lloc l'habitual desfilada de comparses, a partir de les 19.30, en el qual participaran un total de 16 comparses i 600 participants.

La jornada acabarà amb un ball de màscares en la carpa de festes i la festa arribarà a la seua fi el diumenge amb la desfilada de la vesprada i la tradicional xocolatada popular en la carpa de festes amb la col·laboració de la Xurreria Hermanos Domingo.

El regidor de Festes, Ramon Simó, ha convidat tots els veïns i veïnes a participar en la festa i a gaudir-ne amb responsabilitat.

