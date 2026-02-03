Así quedará el corazón de Vinaròs tras una inversión de 1,7 millones: Inician las obras y finalizarán en 2027

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de su vicealcalde, Juan Amat, ha anunciado el inicio de las obras de urbanización del PAI de la Torre Ballester, una actuación que regenerará un espacio hasta ahora degradado en pleno centro de la ciudad.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1,7 millones, de los cuales el consistorio asumirá 855.000 euros, mientras que el resto será sufragado por los propietarios de la zona mediante cuotas de urbanización. Según las previsiones. las obras, que ya se han iniciado, podrían estar finalizadas antes de que termine el presente año o, a más tardar, según dijo Amat, en febrero de 2027.

Infografía de cómo quedará la zona tras las obras que conectarán las calles País Valencià, San José y Andorra de Vinaròs. / Javier Flores

Un nuevo pulmón urbano

Amat señaló que la intervención no solo cambiará la estética del entorno, sino que resolverá problemas de movilidad al conectar de forma fluida la avenida País Valencià con las calles San José y Andorra. El elemento central será una nueva plaza polivalente que nacerá dotada de conexiones de agua, luz y alcantarillado.

"Queremos un espacio vivo. La plaza estará preparada para albergar mercadillos navideños y otros eventos culturales, funcionando como una infraestructura moderna acorde a las necesidades actuales", indicó el vicealcalde. Además, la urbanización permitirá a los propietarios de los solares perimetrales desarrollar finalmente sus proyectos de vivienda, bloqueados durante años por la falta de gestión.

El vicealcalde de Vinaròs ha explicado in situ las características de proyecto para regenerar el PAI de la Torre Ballester. / MEDITERRÁNEO

Recuperación de patrimonio: La Torre Ballester

Otro de los atractivos de este PAI es el destino de la Torre Ballester, Bien de Relevancia Local. Hasta la fecha, el edificio no era de propiedad municipal. Sin embargo, con el desarrollo del proyecto, la torre pasará a manos del Ayuntamiento.

El plan de actuación previsto incluye dos fases, tal como explicó Amat. Una primera fase de consolidación, con la mejora de la fachada y su estructura exterior para frenar el deterioro, y una segunda fase de rehabilitación del interior para dotar al edificio de un uso cultural o social que se decidirá en el futuro.

Críticas a la "parálisis" anterior

Amat fue muy crítico con la gestión del anterior gobierno de PSOE y Compromís respecto a la gestión de este PAI. Dijo que el último trámite se realizó en 2013, cuando bajo el gobierno del PP se aprobó su gestión directa, pero en los últimos años no se hizo nada. "Lo que en su momento criticábamos desde la oposición por abandono, hoy lo resolvemos desde el Gobierno. Era una cuestión de voluntad política y trabajo", indicó, calificando los últimos ocho años como una etapa de "desidia" que ha mantenido esta parte del centro de la ciudad en un estado de dejadez.