Restos de coches abandonados y matrículas: nuevo vertido ilegal en el paraje protegido del río Millars

Los guardas rurales del paisaje protegido de la desembocadura del río Millars ha vuelto a dar la voz de alarma tras detectar un nuevo vertido ilegal en este entorno natural. En esta ocasión, los residuos hallados corresponden a restos de vehículos abandonados, entre ellos varias matrículas, un hecho especialmente llamativo que ya ha sido comunicado al Seprona para que investigue los hechos.

Desde el Consorci, formado por los ayuntamientos de Burriana, Almassora y Vila-real, junto a la Diputación y la Generalitat, recuerdan que arrojar cualquier tipo de residuo en este espacio natural protegido es una infracción grave, sancionable con multas económicas importantes.

Además del perjuicio legal, este tipo de vertidos suponen un grave daño ambiental y un ataque directo a la conservación de uno de los enclaves naturales más valiosos del entorno, cuya protección es una responsabilidad compartida.