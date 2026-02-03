Unidades antiexplosivos y perros policía para blindar la seguridad durante el Carnaval de Vinaròs

Vinaròs ha celebrado este martes la junta de seguridad local por la celebración del Carnaval con la presencia de la alcaldesa, Maria Dolores Miralles; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; la concejala de Gobernación, Carla Miralles, y los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la Policía Local y varios mandos Guardia Civil.

A la reunión se ha presentado todo el dispositivo policial que se desplegará en los próximos días, en especial durante los actos más multitudinarios del Carnaval, que empezarán este sábado con la gran gala de las reinas y reyes, mientras que el fin de semana del 13 al 15 de febrero tendrán lugar los grandes desfiles, además de importantes fiestas al recinto del Carnaval.

La Policía Local llevará a cabo un amplio dispositivo de agentes a lo largo de los 10 días de la fiesta para garantizar la seguridad a todos los actos programados.

Mientras, la Guardia Civil reforzará su presencia con la unidad de seguridad ciudadana (Usecic), la cual estará presente durante las noches de ocio al recinto de las casetas. Asimismo, también reforzará la presencia de los agentes durante las dos galas al recinto portuario y a los grandes fesfiles, con unidades especializadas, como por ejemplo los antiexplosivos, el equipo Pegaso, la unidad canina, helicóptero y patrulla marítima.

Respuesta rápida y eficiente ante cualquier imprevisto

La alcaldesa ha agradecido la asistencia de la subdelegada, así como de los representantes de los cuerpos de seguridad durante la junta. Sus agradecimientos también los ha hecho extensivos a la todos los agentes y refuerzos que en los próximos días trabajarán de forma intensa para garantizar la seguridad de los miles de personas que se acercarán hasta Vinaròs para disfrutar del Carnaval.

La concejala, Carla Miralles, ha indicado que “durante la reunión se ha puesto en común todo el trabajo que desde hace meses se está llevando a cabo con la coordinación de todos los cuerpos de seguridad para ofrecer una respuesta rápida y eficiente ante cualquier imprevisto”. En este sentido, ha señalado que realizarán un gran trabajo en equipo por parte de todos los agentes y servicios sanitarios, especialmente durante los actos más multitudinarios, además de la vigilancia al recinto de las casetas, para garantizar la seguridad de los miles de personas que disfrutarán del Carnaval.