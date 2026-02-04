Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana

Los dos ediles de Compromís en Burriana, Jorge Alarcón Fàbrega y Carla Gascó, han formalizado este miércoles su paso al grupo de no adscritos y han comunicado también su baja como militantes de la coalición.

Alarcón Fàbrega ha señalado, a través de un comunicado grabado en vídeo, que la decisión responde a discrepancias internas y de "coherencia valencianista", tras un largo periodo de reflexión. “Hemos llegado a la conclusión de que ya no podíamos seguir formando parte de un proyecto que, cuando toca defender los intereses de los valencianos, no actúa con la firmeza necesaria”, ha señalado el portavoz.

Exigencia "desigual"

Según ha explicado, uno de los hechos que influyó en la decisión fue la actuación política tras la dana que afectó a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Alarcón ha afirmado que esperaban que Compromís “exigiera responsabilidades a todas las administraciones implicadas, con independencia del color político”.

En este contexto, ha añadido que percibieron una exigencia pública “desigual” hacia las distintas administraciones con competencias en la prevención y respuesta ante la emergencia. “Cuando ves que se anteponen los equilibrios políticos con el socio a la defensa clara de los intereses valencianos, entiendes que quedarse ya no es una opción coherente”, ha manifestado.

Foto de familia de Compromís per Burriana, tras las elecciones de 2023. / Mediterráneo

Alarcón ha enumerado además otros motivos que, según ha explicado, han influido en su decisión, entre ellos la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, la evolución del número de valencianohablantes, el estado de las reivindicaciones del valencianismo, la situación de infraestructuras como el corredor mediterráneo, la no recuperación del derecho civil valenciano y lo que ha definido como una “debilidad creciente” de la voz valenciana en el Congreso de los Diputados.

Los dos concejales también han expresado su preocupación por la ausencia de políticas de integración ante el aumento de población. Según han ase, esta situación estaría provocando “problemas de convivencia”, “saturación de los servicios públicos”, “dificultades de acceso a la vivienda” y un aumento de la economía sumergida, especialmente en los barrios más vulnerables.

Sobre su futuro papel en la corporación municipal, Alarcón ha indicado que, como concejales no adscritos, su posición será independiente. “Nuestro voto estará guiado únicamente por la utilidad y la calidad de las propuestas. Apoyaremos todo lo que sea bueno para Burriana y nos opondremos a lo que no lo sea, sin ningún tipo de vinculación ni veto previo”, ha concluido

Este jueves se hará efectiva su renuncia A través de un escueto comunicado, el Ayuntamiento de Burriana ha confirmado que los concejales Jorge Alarcón y Carla Gascó "han solicitado formalmente dejar el grupo municipal de Compromís y pasar al grupo no adscritos". Esta renuncia se hará efectiva en el pleno de este jueves, avanzan.

Sorpresa en la coalición

La decisión ha sorprendido y disgustado a partes iguales dentro de Compromís, cuya agrupación local no ha tardado en reclamar a ambos que entreguen el acta de concejales, ya que consideran que la misma corresponde al proyecto colectivo con el que se concurrió a las elecciones. A su vez, han recordado el compromiso con el pacto antitranfuguismo.

Más allá de la argumentación esgrimida por ambos ediles, fuentes de la coalición apuntan a que la falta de sintonía con la formación se ha evidenciado ahora con la renuncia, pero siempre habría estado presente. Inciden además, como expresan también en el comunicado, en que el vídeo de Alarcón podía estar preparado con antelación y abre interrogantes sobre la estrategia a seguir.

¿Cómo queda el Ayuntamiento?

Tras la renuncia de los dos concejales y, por consiguiente, la desaparición de Compromís en el Ayuntamiento de Burriana, la corporació queda así, con el PP gobernando en minoría, con ocho concejales, tras su ruptura con Vox el año pasado.