L'Alcora culminará en junio la transformación de la nave BIC para acoger eventos de todo tipo en la Real Fábrica

Las obras de adecuación de la nave BIC de la Real Fábrica de l’Alcora avanzan a buen ritmo y estarán finalizadas en junio, lo que permitirá al municipio contar en breve con un nuevo espacio polivalente al servicio de la ciudadanía. Así lo han confirmado el alcalde, Samuel Falomir; el concejal de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban; y el edil de Urbanismo, Erik Torner, durante una visita a los trabajos que se están llevando a cabo en este emblemático edificio del conjunto de la Real Fábrica.

Durante el recorrido, los responsables municipales han comprobado el estado de la intervención, que se ejecuta conforme al calendario previsto y que permitirá recuperar cerca de 1.000 metros cuadrados de una de las naves industriales más amplias del recinto para nuevos usos educativos, culturales y sociales.

Valoradas en 921.000 euros

El objetivo de las obras, que acomete Civicons con un presupuesto de 921.000 euros, es dotar a l’Alcora de un espacio útil, versátil y abierto, capaz de adaptarse a actividades muy diversas y de dar respuesta a las necesidades reales del municipio. En este sentido, la nave BIC podrá acoger congresos, ferias, encuentros vecinales, actos de asociaciones, exposiciones, conciertos y talleres, ampliando la red de equipamientos disponibles.

El alcalde, Samuel Falomir, ha encabezado la visita a las obras en la nave BIC. / Mediterráneo

Renovación de la cubierta y los acabados

La intervención contempla la consolidación estructural del edificio, la renovación integral de la cubierta y de los acabados interiores, así como la instalación de nuevos sistemas eléctricos, iluminación eficiente y climatización sostenible. Además, se están ejecutando rampas, accesos universales y aseos adaptados, garantizando la plena accesibilidad del recinto.

El proyecto incluye también la creación de un espacio escénico modular y zonas auxiliares de apoyo técnico y logístico, lo que ampliará las posibilidades de utilización del recinto y facilitará la organización de actividades de diferentes formatos.

La actuación cuenta con una subvención de 500.000 euros del programa Pirep, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, y supone un nuevo paso en la apuesta del Ayuntamiento por la recuperación del patrimonio industrial y su adaptación a las necesidades actuales y futuras de l’Alcora.

Edificio fundacional

Una vez concluya la transformación de la nave BIC en junio, la previsión es comenzar obras de la zona fundacional de la Real Fábrica, otro proyecto clave para la recuperación del patrimonio industrial cerámico en l'Alcora.

El proyecto, por el que el Ayuntamiento ha recibido una cuantiosa ayuda de 3,3 millones del Gobierno a través del 2% Cultural, contempla crear una amplia plaza pública de 500 m², integrada en el conjunto histórico y concebido como un nuevo punto de encuentro vecinal.