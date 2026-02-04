Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benicàssim celebrará el Carnaval con desfile, chocolatada y disfraces

Un colorido pasacalle animará el centro urbano el próximo sábado 14 de febrero

Componentes de la Colla por un Día, que siempre participan en desfile.

Componentes de la Colla por un Día, que siempre participan en desfile. / Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

El Carnaval volverá a llenar de color, música y disfraces las calles de Benicàssim el sábado 14 de febrero con una celebración pensada para compartir en familia y con amigos. La programación combina ambiente festivo, participación vecinal y un recorrido por el centro urbano que invita a sumarse a la fiesta. De hecho, son numerosos los grupos de amigos que ya preparan sus disfraces dando rienda suelta a su creatividad para lucir en la esperada jornada, que ya se ha consolidado con fuerza.

La jornada arrancará con una chocolatada popular, convocada a las 17.00 horas, organizada por la peña Al Lío, que servirá como punto de encuentro previo y espacio de convivencia entre los participantes, en la esquina de la calle Santo Tomás con la calle La Viña, donde comenzará a tomar forma el ambiente carnavalesco.

El desfile de disfraces, que dará inicio a las 17.30, desde Santo Tomás, marcará uno de los momentos centrales de la celebración, recorriendo la arteria principal hasta desembocar en la plaza de Les Corts Valencianes. El recorrido convertirá el trayecto en un escaparate de creatividad y humor, con predominio de la música y el baile, ya que el pasacalle está amenizado con coreografías de grupos, carrozas... y cada año suma más participantes.

Desfile de disfraces infantil

Antes, los vecinos se preparan para disfrutar este fin de semana de otro desfile de disfraces, el infantil de las fiestas de Sant Antoni del pasado mes de enero que no pudo celebrarse por los tres días de luto que fueron decretados en señal de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Este pasacalle tendrá lugar este sábado, 7 de febrero, a las 17.00 horas, con salida desde la plaza de Les Corts hasta la carpa del bulevar.

Después, los más pequeños podrán demostrar sus habilidades con la plastilina.

Y, para culminar, se celebrará cena de sobaquillo en la carpa (20.30), seguida de bingo y la actuación de El Serrucho.

La programación especial de este fin de semana también incluye cena de sobaquillo este viernes 6 (20.00) y el concurso Me suena tu cara (21.00). El domingo será el día grande en honor a la patrona Santa Águeda con la tradicional romería, que partirá a las 09.30 de la iglesia de Santo Tomás, hacia la ermita.

TEMAS

