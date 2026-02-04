Benicàssim premia las compras hasta el 10 de febrero por San Valentín

El comercio local de Benicàssim aprovecha la campaña de San Valentín para lanzar una iniciativa que premia las compras de cercanía y refuerza la actividad comercial en una de las fechas más señaladas del calendario. La acción permite optar a dos vales de 50 euros entre las personas que realicen compras en los establecimientos adheridos hasta el próximo 10 de febrero.

La campaña parte de la Asociación de Comercios y Servicios Profesionales de Benicàssim (Acoserbe), con el apoyo de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento, y plantea un incentivo directo al consumo local vinculado a los regalos y detalles propios de San Valentín.

Comprar cerca tiene premio

La participación queda abierta a quienes realicen compras superiores a 10 euros en los comercios adheridos. Cada tiquet deberá incluir el nombre y un teléfono de contacto para entrar en el sorteo.

La campaña finalizará el 11 de febrero con la celebración del sorteo entre todas las papeletas recogidas. Los nombres de las dos personas ganadoras aparecerán el 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, y los vales podrán utilizarse entre el 14 y el 28 de este mes en los establecimientos participantes.

Desde la organización y el consistorio destacan que la iniciativa, articulada bajo el lema Amar es cuidar lo que tienes cerca, busca impulsar el comercio de proximidad y poner en valor su papel como motor económico y social del municipio.