El Club Boxeo Vinaròs critica la denuncia del PSPV tras el archivo judicial del caso

El Club Boxeo Vinaròs ha expresado su malestar por la denuncia interpuesta por el PSPV-PSOE por presuntas irregularidades en la organización de dos eventos de boxeo promovidos por el Ayuntamiento de Vinaròs, una causa que finalmente ha sido archivada por el juzgado al no apreciar indicios de delito.

El fundador y entrenador del club, Johan Lluch, ha criticado duramente la actuación de los socialistas vinarocenses, a quienes acusa de haber “judicializado dos eventos deportivos” en una actitud que calificó de “irresponsable y profundamente perjudicial para el deporte de Vinaròs”.

Según ha explicado Lluch, los campeonatos autonómicos fueron organizados por el Club Boxeo Vinaròs y la Federación Valenciana de Boxeo, con la colaboración del Ayuntamiento y el Consell Municipal d'Esports, y supusieron “un éxito rotundo de participación”, además de proyectar “una imagen muy positiva de una ciudad comprometida con el deporte”.

Disputas políticas

Desde el club aseguran no comprender que, cuando las entidades deportivas buscan el apoyo de las administraciones públicas para organizar eventos, se vean inmersas en disputas políticas. “Nos sentimos utilizados”, lamenta Lluch.

Asimismo, el entrenador expresa su desconcierto ante lo que considera un trato desigual hacia su disciplina deportiva. “No entendemos por qué nuestro club y nuestro deporte no pueden tener los mismos derechos que cualquier otra entidad deportiva”, afirma.

Lluch califica la denuncia como “una experiencia desoladora” que, a su juicio, pone en riesgo la integridad del deporte y del boxeo en particular. Por ello, reclama una disculpa pública por el daño causado a la imagen del club. “Se ha puesto en duda nuestra gestión, nuestra honorabilidad y nuestra reputación pública, así como la de nuestro noble deporte”, concluye.