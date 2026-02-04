Tras la renuncia de Jorge Alarcón y Carla Gascó
Compromís pide a los dos concejales de Burriana que han dimitido que entreguen el acta
La formación considera que el acta corresponde al proyecto colectivo con el que se concurrió a las elecciones y recuerda el compromiso con el pacto antitransfuguismo
"Sorpresa" en Compromís per Burriana tras la dimisión de sus hasta ahora dos concejales, Jorge Alarcón y Carla Gascó, en el Ayuntamiento, lo que implica que el partido se quede sin representación municipal. Ante este este anuncio, que se ha hecho público este martes por la mañana, la formación les solicita que renuncien al acta de concejal "por coherencia política y respeto a la voluntad de la ciudadanía".
Desde la formación valencianista, la secretaría local de Compromís en Borriana, Maria Romero, señala que “la confianza del electorado se deposita en un proyecto colectivo, no en una persona. Si una representación deja de identificarse con el proyecto con el que obtuvo el acta, el gesto más honesto y respetuoso es devolverla para que sea Compromís quien continúe ejerciendo esa representación”.
Además, desde el colectivo de Borriana expresan su sorpresa tanto por la noticia como por el vídeo explicativo del que, hasta hace unas horas, era el portavoz del grupo municipal. Se trata de un vídeo que, por su puesta en escena y su contenido, da a entender que podría haber estado "preparado con antelación y abre interrogantes sobre la estrategia que pretende seguir el exconcejal".
Coincidencia con el momento político actual
Desde Compromís per Borriana también señalan que no pueden obviar la "coincidencia entre esta salida y el momento político actual", en el que el PP necesita apoyos para condicionar la gobernabilidad. “Sería difícil de entender que se presente como una decisión para ‘ser más libres’ cuando, en la práctica, implicaría abandonar a los votantes progresistas y valencianistas que les dieron su confianza, y facilitar un gobierno de derechas”, remarcan desde el colectivo.
Compromís per Borriana subraya que su proyecto es "municipalista, valencianista y progresista", y que seguirá trabajando con serenidad y responsabilidad para defender los intereses de Borriana, la calidad de los servicios públicos, la cohesión social y los derechos de la ciudadanía.
Pacto antitansfuguismo
La formación también recuerda su compromiso con el pacto antitransfuguismo y con el respeto a la representación democrática surgida de las urnas, y considera que la decisión comunicada por los dos concejales no puede derivar en una alteración de la representación obtenida por Compromís.
Por último, Romero insiste en que “Burriana está por encima de cualquier decisión individual” y que el proyecto continuará “con más fuerza y con más gente comprometida”, desde la coherencia y el trabajo colectivo.
Carla Nebot: "Están muy equivocados"
Sobre la dimisión de los dos concejales de Burriana, la alcaldesa de Betxí y miembro de la ejecutiva comarcal de Compromís, Carla Nebot, opina que "están muy equivocados en muchos de los motivos que dicen". "Lo primero es pedirles que entregan el acta. Deben saber que la ciudadanía lo que ha votado es el proyecto de Compromís, y no el suyo personal. Lo lógico es que la devuelvan. Ha sido una sorpresa para todos. Está fuera de lugar y del diálogo", comenta a este periódico.
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- José Adsuara dimite como presidente del PP de Nules
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal
- Un pueblo de Castellón cierra un cementerio con 146 años de historia
- La sorprendente conclusión de un youtuber en Borriol: 'Se parece a Medellín y tiene Aquarama muy cerca