Compromís pide a los dos concejales de Burriana que han dimitido que entreguen el acta

"Sorpresa" en Compromís per Burriana tras la dimisión de sus hasta ahora dos concejales, Jorge Alarcón y Carla Gascó, en el Ayuntamiento, lo que implica que el partido se quede sin representación municipal. Ante este este anuncio, que se ha hecho público este martes por la mañana, la formación les solicita que renuncien al acta de concejal "por coherencia política y respeto a la voluntad de la ciudadanía".

Desde la formación valencianista, la secretaría local de Compromís en Borriana, Maria Romero, señala que “la confianza del electorado se deposita en un proyecto colectivo, no en una persona. Si una representación deja de identificarse con el proyecto con el que obtuvo el acta, el gesto más honesto y respetuoso es devolverla para que sea Compromís quien continúe ejerciendo esa representación”.

Además, desde el colectivo de Borriana expresan su sorpresa tanto por la noticia como por el vídeo explicativo del que, hasta hace unas horas, era el portavoz del grupo municipal. Se trata de un vídeo que, por su puesta en escena y su contenido, da a entender que podría haber estado "preparado con antelación y abre interrogantes sobre la estrategia que pretende seguir el exconcejal".

Coincidencia con el momento político actual

Desde Compromís per Borriana también señalan que no pueden obviar la "coincidencia entre esta salida y el momento político actual", en el que el PP necesita apoyos para condicionar la gobernabilidad. “Sería difícil de entender que se presente como una decisión para ‘ser más libres’ cuando, en la práctica, implicaría abandonar a los votantes progresistas y valencianistas que les dieron su confianza, y facilitar un gobierno de derechas”, remarcan desde el colectivo.

Compromís per Borriana subraya que su proyecto es "municipalista, valencianista y progresista", y que seguirá trabajando con serenidad y responsabilidad para defender los intereses de Borriana, la calidad de los servicios públicos, la cohesión social y los derechos de la ciudadanía.

Pacto antitansfuguismo

La formación también recuerda su compromiso con el pacto antitransfuguismo y con el respeto a la representación democrática surgida de las urnas, y considera que la decisión comunicada por los dos concejales no puede derivar en una alteración de la representación obtenida por Compromís.

Por último, Romero insiste en que “Burriana está por encima de cualquier decisión individual” y que el proyecto continuará “con más fuerza y con más gente comprometida”, desde la coherencia y el trabajo colectivo.