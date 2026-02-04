Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación

Un municipio del interior de Castellón ha sacado a licitación la creación de un parque multiaventura con recorridos acrobáticos en altura y una tirolina, un proyecto con el que el Ayuntamiento busca atraer turismo activo, diversificar la economía local y hacer frente a la despoblación. La actuación cuenta con un presupuesto cercano a los 180.000 euros y se ubicará en un entorno periurbano, próximo al casco urbano, integrado en el medio natural.

Según se recoge en los pliegos de la licitación, el proyecto surge como respuesta a la pérdida progresiva de población, el envejecimiento demográfico y la reducción de la actividad económica que afectan desde hace décadas a este territorio del interior de la provincia.

El diseño aprovechará la topografía escalonada del terreno, organizando los recorridos en diferentes niveles. / MEDITERRÁNEO

Se trata de Llucena, situada en la comarca de l'Alcalatén y conocida popularmente como la perla de la montaña. El consistorio considera necesario impulsar nuevas iniciativas capaces de generar empleo, atraer visitantes y ofrecer oportunidades ligadas especialmente a la población joven.

Ubicación de Llucena

El parque multiaventura se concibe como un equipamiento de ocio activo y sostenible, destinado tanto a residentes como a visitantes, y complementario a otros recursos turísticos ya existentes en el municipio, como rutas de senderismo y espacios de alto valor paisajístico.

El parque se ubicará en la zona de las escalinatas junto al aparcamiento cercano a las pistas deportivas y al acceso a la Ruta de los Molinos del Agua.

El objetivo es posicionar la localidad dentro del mercado del turismo activo en la Comunitat Valenciana y captar un perfil de visitante interesado en experiencias en la naturaleza.

La iniciativa fue presentada a la convocatoria de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinada a proyectos innovadores para la lucha contra la despoblación correspondiente a 2024, resultando beneficiaria de subvención. La medida también fue avanzada por el alcalde, David Monferrer, en la última edición de Fitur.

El Ayuntamiento califica el parque multiaventura como una actuación estratégica para la dinamización socioeconómica del municipio y la mejora de la calidad de vida de la población.

Panorámica de Llucena, en la comarca de l'Alcalatén. / MEDITERRÁNEO

Características

Desde el punto de vista técnico, el proyecto -redactado por DS Consultores- prevé la ejecución de un parque multiaventura permanente con recorridos acrobáticos en altura formados por plataformas elevadas interconectadas mediante distintos elementos de paso y retos de equilibrio, así como una tirolina que completará el circuito.

El proyecto contempla una tirolina para completar el circuito. / MEDITERRÁNEO

Todas las instalaciones incorporarán un sistema de línea de vida continua que garantiza el aseguramiento de los usuarios durante todo el recorrido, cumpliendo la normativa vigente.

El diseño aprovecha la topografía escalonada del terreno, organizando los recorridos en diferentes niveles sin necesidad de movimientos de tierras significativos. Las estructuras se resolverán mediante postes metálicos con cimentaciones puntuales y plataformas fabricadas con materiales resistentes y duraderos, como madera tratada, cuerdas técnicas y cables de acero galvanizado.

Otra de las recreaciones del futuro parque multiaventura. / MEDITERRÁNEO

Los pliegos destacan la voluntad de minimizar el impacto ambiental del parque multiaventura, preservando el arbolado autóctono existente —como pinos, encinas y alcornoques— y adaptando la implantación de las estructuras a la vegetación y a la geografía del lugar. La actuación se completará con vallado perimetral, accesos controlados, señalización, iluminación puntual y sistemas de control y mantenimiento.

Con esta licitación, el municipio da un paso más en su apuesta por el turismo activo como herramienta para atraer visitantes durante todo el año, generar actividad económica y contribuir a la lucha contra la despoblación en el interior de Castellón.