La Policía Local de Onda suma más de 32.500 actuaciones en el último año

La Policía Local de Onda cerró el año 2025 con un total de 32.595 actuaciones. Una cifra sobre la que el consistorio hace un balance "muy positivo, que consolida el modelo de seguridad impulsado por el Ayuntamiento, basado en la prevención, la proximidad y la respuesta eficaz ante cualquier incidencia". Así se recoge en la memoria anual del cuerpo municipal, en la que se pone de manifiesto el papel "clave" de la Policía Local en materia de seguridad ciudadana y también en la atención social, la mediación vecinal, la seguridad vial y la colaboración con otros servicios municipales, "contribuyendo de forma directa a la calidad de vida en Onda".

En este sentido, el edil del área, Paco Pastor, destaca que "estos datos confirman que contamos con una Policía Local profesional, preparada y muy implicada en el día a día de la ciudad, que actúa con cercanía y eficacia para proteger a los ondenses”.

Imagen de la junta de mandos de la Policía Local de Onda, a la que asiste el concejal de Seguridad Ciudadana, Paco Pastor. / Mediterráneo

Uno de los ámbitos más destacados de la memoria es el servicio asistencial en Onda, con más de 1.500 intervenciones, entre las que sobresalen las asistencias a personas mayores, menores o situaciones de especial vulnerabilidad. A ello se suman 342 mediaciones en conflictos privados, una herramienta clave para prevenir situaciones de mayor gravedad y favorecer la convivencia vecinal.

Proximidad y tráfico

Además, la Policía Local ha reforzado su labor de policía de proximidad, con actuaciones en barrios, campañas en comercios y atención directa a sugerencias vecinales, consolidando un modelo cercano y accesible.

En materia de seguridad vial, los agentes han llevado a cabo más de 6.000 actuaciones, que incluyen controles de tráfico, regulación en centros escolares, eventos deportivos y actos multitudinarios, así como campañas de prevención. Destaca la realización de 669 controles de tráfico y una intensa labor de vigilancia que contribuye a mejorar la seguridad en las calles de Onda.

Asimismo, se ha reforzado la educación vial, con acciones formativas dirigidas a los más jóvenes, apostando por la prevención como herramienta fundamental para reducir riesgos.

Diferentes dispositivos

La memoria también refleja una intensa actividad en seguridad ciudadana, con más de 9.100 actuaciones, incluyendo dispositivos preventivos, servicios de vigilancia estática, control en festejos y colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

Cabe destacar el seguimiento y la protección en casos de violencia de género, con miles de actuaciones vinculadas al sistema VioGén, lo que evidencia el compromiso del Ayuntamiento y de la Policía Local con la protección de las víctimas.

Otro de los pilares del balance de 2025 es la formación continua de la plantilla. A lo largo del año se han realizado 96 cursos, con más de 2.800 horas de formación, en ámbitos como violencia de género, mediación, seguridad vial, uso de drones, primeros auxilios o intervenciones críticas. Esta apuesta por la capacitación constante permite ofrecer un servicio cada vez más especializado y adaptado a las necesidades actuales.

Pastor ha subrayado que “detrás de estos resultados hay una clara apuesta del Ayuntamiento de Onda por la seguridad, dotando a la Policía Local de medios, formación y apoyo institucional”. “Seguiremos trabajando para reforzar este modelo de policía cercana y preventiva”, ha añadido.