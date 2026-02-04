Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís se queda sin representación

Reacción del gobierno (PP) de Burriana a la crisis de Compromís: "Somos la única opción estable, fiable y segura"

Los populares, que gobiernan en minoría con ocho concejales, reivindican que son el único proyecto de estabilidad y futuro para la ciudad

Foto de familia de los ocho concejales del PP que conforman el equipo de gobierno en Burriana.

Foto de familia de los ocho concejales del PP que conforman el equipo de gobierno en Burriana. / Mediterráneo

David Donaire

Isabel Calpe

Burriana

Tras trascender la renuncia de los dos concejales de Compromís en Burriana, lo que implicará que la formación se quede sin representación y desaparezca a nivel municipal, el equipo de gobierno (PP) se reivindica como "la única fuerza política capaz de garantizar un gobierno sólido y centrado exclusivamente en los intereses de la ciudadanía", ante "el actual escenario de inestabilidad que atraviesa la política local".

Los populares gobiernan actualmente en minoría en el Ayuntamiento, con ocho concejales, tras romper el pacto con Vox en octubre del año pasado.

Así queda ahora el Ayuntamiento de Burriana tras la desaparición de Compromís.

Así queda ahora el Ayuntamiento de Burriana tras la desaparición de Compromís. / Mediterráneo

"Mientras otras formaciones políticas se ven inmersas en crisis internas como Vox y Compromís, o el PSPV continúa lastrado por una evidente falta de renovación que bloquea su capacidad de gestión", desde el PP destacan que ellos "continúan ejecutando su hoja de ruta con firmeza con el objetivo de transformar la ciudad y elevar la calidad de vida de todos los burrianenses".

"Nos hemos convertido en la única opción estable, fiable y segura para Burriana. El Partido Popular seguirá trabajando con responsabilidad para que la ciudad no se detenga y cuente con un gobierno responsable, centrado en lo importante a la altura de lo que merecen los burrianenses”, subraya el coordinador general del PP en Burriana, Jorge Monferrer.

TEMAS

