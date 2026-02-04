Respuesta de Nules a uno de los problemas que más quejas vecinales genera: la gestión de la basura

Desde que en el 2023 Nules estrenara nuevo contrato de recogida de residuos, lo que supuso el cambio en el modelo de contenedores y frecuencias de retirada, las quejas relacionadas con la basura se han multiplicado, convirtiéndose, posiblemente, en uno de los motivos de crítica política más recurrente, además de malestar vecinal.

En el municipio se ha normalizado encontrar contenedores rodeados de basura, en algunas ocasiones, porque los depósitos están llenos, en otras, porque la ciudadanía da un mal uso. Esa combinación de factores ha desencadenado en una situación que el Ayuntamiento quiere atajar con nuevas medidas a través de un plan de choque, porque no es la primera vez que trata de contrarrestar esos efectos.

Foto de la rueda de prensa en la que han anunciado el plan de choque, este miércoles. / Mediterráneo

El diseño de los contenedores es uno de los inconvenientes denunciados por la ciudadanía. Disponen de una barra metálica en la parte central que activa el mecanismo de vaciado en el camión, que a menudo bloquea la boca de entrada pese a que el depósito no está lleno. La solución a ese inconveniente la ha anunciado este miércoles el concejal de Medio Ambiente, César Estañol: abrir un segundo agujero en los contenedores.

No será la única acción. También se ha a aplicar un «reajuste del cuadrante de recogida» de las diferentes fracciones, de manera que sea «más ajustado a las necesidades actuales» y acabar así con los contenedores llenos.

En el problema de la basura que se acumula junto a los contenedores hay una parte de responsabilidad ciudadana. / MÒNICA MIRA

Ante la evidencia de que el problema más común y extendido, como se ha mencionado, es la acumulación de bolsas de basura, tanto de orgánica como de restos, papel y cartón o envases, se va a realizar una «retirada a primera hora de los desbordes», aunque a su vez, como ha detallado Estañol, «se buscarán soluciones si realmente hay un problema de desbordes», lo que pasa, necesariamente, por identificar donde son más frecuentes y a qué son debidos, a contenedores llenos, a un mal uso de los mismos o una combinación de ambos factores.

Otra queja habitual desde el principio ha sido la referente a la suciedad y los malos olores que desprenden los depósitos. El concejal asegura que van a «intensificar la limpieza de las baterías».

Respecto a la parte de la problemática que corresponde o generan los usuarios, el Ayuntamiento apostará por dos vías. Una es la concienciación sobre el uso correcto de los contenedores y el respeto de las normas de convivencia. Y otra, la aplicación de sanciones».

El Ayuntamiento de Nules ha cambiado el sistema de barrido de las calles para evitar que se repitan estas imágenes. / MÒNICA MIRA

César Estañol ha señalado como una de las líneas de actuación del plan de choque el nuevo contrato de limpieza viaria, estrenado el pasado mes de diciembre, que ha incorporado mejoras como las barredoras eléctricas, el cambio de sistema del barrido manual, la recogida diaria de papeleras o la limpieza a primera hora de la jornada del entorno de las baterías de contenedores. El anterior contrato también había provocado quejas por falta de eficiencia.

Todo este sistema, integrado por dos contratos de gestión distintos, adjudicados a dos empresas distintas, se complementa con el uso por parte de la ciudadanía de la aplicación Línea Verde, que permite notificar incidencias relacionadas con la gestión de los residuos y la limpieza de manera directa.

Estañol defiende que «con este plan de choque, la población contará con diferentes medios y servicios para actuar adecuadamente», al tiempo que asegura que desde el Ayuntamiento «vamos a poner todos los medios materiales y humanos a nuestro alcance».

El edil de Medio Ambiente ha reconocido que Nules se ha convertido en «una población sucia que no queremos». No ha negado lo que numerosas veces han denunciado la oposición y los vecinos, al decir que «somos conscientes de esta situación, tenemos contenedores llenos, olores, calles sucias, papeleras llenas, y no podemos seguir así».

Asegura que «Una vez hemos tomado conciencia y hecho el análisis, hemos buscado soluciones para cambiar lo que no funciona y poner más medios para que el servicio funcione mejor».