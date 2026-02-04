Situación "caótica" en Correos: solo tres carteros para toda Almassora

En julio del año pasado, Correos cerró la unidad de distribución que había en Almassora, lo que hizo encender las alarmas de los sindicatos y los usuarios por los efectos que podía acarrear esta decisión de la compañía. Ya entonces hubo vecinos que se quejaron por los retrasos a la hora de recibir cartas, notificaciones oficiales o citas médicas y ahora, más de medio año después de esa controvertida medida, la situación sigue igual o peor y el malestar va en aumento.

Hasta el punto de que hay residentes que han recibido durante los últimos días en su domicilio correspondencia postal con un mes de diferencia respecto a la fecha que aparecía en el remite del sobre, por poner solo un ejemplo.

Los sindicatos tildan la tesitura de "cáotica" y avisan de que este movimiento de Correos por reunificar unidades y reducir personal no solo supone una reducción del número de empleados, sino también una disminución de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Fachada de la oficina de Correos en Almassora. / Gabriel Utiel

Cifras "sangrantes"

El cierre del área de distribución de Almassora supuso que los trabajadores pasaran a estar integrados en la unidad de Vila-real, que da servicio a las dos localidades y a Betxí en el turno de mañana (en el de tarde también cubre Burriana). Según datos de UGT, los datos hablan por sí solos. De las 32 personas téoricas que deberían formar este equipo supramunicipal de Vila-real, actualmente solo hay 14 en plantilla. Y las cifras aún son "más sangrantes" en el caso concreto de Almassora, donde, de los nueve carteros que había anteriormente, ahora tan solo hay tres.

"La situación de la plantilla en Almassora es muy mala y precaria", afirma el secretario del sector postal de UGT en las comarcas de Castellón, Xavier Ochando, que lamenta que esta falta de personal viene de lejos. Por ello, reclama "una plantilla fija y estable" para poder garantizar "un empleo de calidad" y, en consecuencia, "un servicio público de calidad".

Además, lamenta que el hecho de que los carteros tengan que salir de Vila-real para desplazarse a Almassora conlleva que los empleados "inviertan tiempo yendo y viniendo, lo que acarrea una pérdida de tiempo efectivo de reparto", añade.

Un cierre "deprisa y corriendo"

La secretaria de CCOO Correos Castellón, Fina Bernuz, coincide en que el cierre de la unidad de Almassora se produjo el verano pasado "deprisa y corriendo" y también destaca en que el servicio "no va bien" en la localidad.

Bernuz pone el foco en el llamado nuevo modelo operativo que planea poner en marcha Correos a nivel estatal, que avisa que acarreará importantes impactos laborales, cierres de centros, traslados y cambios de localidad y recorte de empleo, ya que a partir de ahora pretenden que sea "el algoritmo el que diga adónde tienen que ir a repartir los carteros", lo que provocará "ansiedad y estrés" a los trabajadores.

¿En qué consiste este nuevo modelo operativo? Como denunció CCOO, Correos prevé implementar dos pruebas piloto en la provincia (en las carterías de Onda y Nules), que son solo "el primer paso de un proceso de implantación generalizada" que afectará a todas las carterías de la provincia, un total de 21, con impacto directo sobre 350 carteros. "Este modelo alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales, y provocará un grave desorden en la prestación del servicio postal público, con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones", advierten desde el sindicato.

Reunión de la alcaldesa con responsables de Correos

A nivel municipal, el pleno del Ayuntamiento se unió en agosto del año pasado para exigir la reversión de los recortes en Correos. Tras ese consenso plenario, la alcaldesa, María Tormo, se reunió en noviembre con responsables de la empresa para abordar la situación y reclamar medidas urgentes para mejorar el servicio. Desde Correos aseguraron que la situación del reparto postal estaba normalizada y afirmaron que los problemas que la munícipe puso encima de la mesa se detectaron en el verano, pero la alcaldesa alertó de que eran problemas que seguían (y siguen) después del verano, como explican ahora desde el consistorio a Mediterráneo.

Por ello, Tormo instó a los responsables de Correos a llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar un correcto servicio postal. "Ya advertimos a Correos de que el cierre de la unidad de distribución de Almassora que se llevó a cabo repercutiría de manera negativa en el servicio que reciben los almassorins", indica la alcaldesa.

"Almassora es un municipio con casi 30.000 vecinos que precisa de un servicio de envío postal en condiciones, con los medios humanos y materiales que sean necesarios", recalca Tormo.