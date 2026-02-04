Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La renaturalización alcanzará este año el 80% de su recorrido urbano

La Vall d'Uixó concluye una nueva fase del proyecto para transformar el barranco del Randero

Una nueva fase ejecutada a través de los talleres de empleo amplía el paseo, crea zonas de descanso y consolida un proyecto estratégico de ciudad

Foto de la visita a las obras del barranco de l'Horteta.

Foto de la visita a las obras del barranco de l'Horteta. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La Vall d'Uixó

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ultima la finalización de una nueva fase del proyecto de renaturalización del barranco de l’Horteta, conocido popularmente como el Randero, gracias a los trabajos realizados por los talleres mixtos de empleo y formación, que finalizan este mes.

En esta actuación se han pavimentado 50 metros más del paseo peatonal y se ha habilitado un nuevo espacio de socialización, más amplio, en el que se instalarán bancos para el descanso. Esta intervención da continuidad a un proyecto iniciado hace cinco años, que se desarrolla de forma progresiva y planificada, permitiendo la participación directa de los programas municipales de formación y empleo.

Prácticas de jardinería y albañilería

A través de estos talleres, el alumnado realiza prácticas de jardinería y albañilería mientras se avanza en la recuperación y renaturalización de este corredor urbano, mediante la plantación de vegetación autóctona. El concejal de Empleo, Jorge García, ha destacado que se trata de “la transformación de un espacio que durante muchos años estuvo abandonado y degradado”.

En fases anteriores ya se llevó a cabo la instalación eléctrica del alumbrado público, inexistente hasta entonces, así como la construcción de un muro de contención a la altura de la calle Cervantes.

Foto de cómo luce el paseo actualmente.

Foto de cómo luce el paseo actualmente. / Mediterráneo

García ha subrayado que este proyecto debe entenderse “tramo a tramo, dentro de los programas de formación y empleo, que permiten encadenar fases de manera continuada desde 2021”. En este sentido, ha avanzado que con los nuevos talleres de empleo, que comenzarán en marzo de 2026, se ejecutará una nueva fase de casi 100 metros, alcanzando así el 80% de ejecución del barranco en su tramo urbano.

Este modelo resulta “muy provechoso”, ya que el alumnado, además de formarse, aprender un oficio y recibir un salario, contribuye a ejecutar infraestructuras que mejoran la ciudad, de uso público y con vocación de permanencia. En este caso, se ha logrado revertir una zona degradada para convertirla en un paseo verde, apto para caminar, correr o disfrutar del entorno natural.

Los dos programas mixtos de empleo y formación que han participado en esta fase tienen una duración de un año y están financiados por Labora con más de un millón de euros.

La actuación se enmarca en la apuesta municipal por la sostenibilidad y la mitigación de los efectos del cambio climático, recogida en la Agenda 2030. El Ayuntamiento mantiene su compromiso de seguir avanzando en la mejora del barranco de l’Horteta, considerado un proyecto estratégico de ciudad, ya que conecta de forma natural los barrios de Toledo, l’Assumpció y Sant Vicent y responde a una demanda histórica de las asociaciones vecinales.

