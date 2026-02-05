La abstención de Vox y el voto en contra de PSOE y Compromís impiden aprobar el primer plan de igualdad en Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs no ha podido aprobar el primer plan de igualdad municipal externo de la ciudad. Esta aprobación requería de unanimidad, pero tan solo PP y PVI (dos de los tres integrantes del equipo de gobierno) votaron a favor de esta propuesta, que fue presentada por la concejala de Bienestar Social, Marcela Barbé (PVI), mientras que el otro socio de gobierno, Vox, se abstuvo. Los dos partidos de la oposición (PSOE y Compromís) votaron en contra.

PVI

Barbé (PVI) argumentó que era el primer plan de igualdad municipal comunitario como instrumento fundamental para integrar de manera transversal el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todas las políticas públicas. También señaló que este plan es necesario porque el Ayuntamiento como administración más cercana a los ciudadanos tiene un papel clave en identificar brechas estructurales en el empleo, el reparto de cuidados y la conciliación.

Además, señaló que este plan externo viene a complementar el plan de igualdad interno dirigido a la plantilla del Ayuntamiento, “extendiendo nuestro compromiso a toda la población”. También dijo que hay una necesidad financiera en aprobar el plan. “Contar con un plan de igualdad vigente es cada vez más un requisito esencial para acceder a subvenciones europeas, estatales y autonómicas”, indicó.

Vox

Vox, mediante su portavoz Josué Brito, argumentó su abstención señalando que “valoramos el esfuerzo de la concejalía de Bienestar Social, pero nos abstenemos porque creemos creemos en la libertad de empresa y contratación”.

Compromís

Por parte de la oposición, Paula Cerdà (Compromís) afeó a la concejala de Bienestar Social que “en ningún momento nos ha hecho partícipes de este plan” y lamentó que tampoco no se hubiera hecho ninguna encuesta ciudadana para hacer un plan realista ni hubiera una dotación económica para ejecutar las medidas que contiene este plan.

PSOE

Carmen Morellà (PSPV-PSOE) dijo que, sabiendo el PP y el PVI que Vox se abstenía y que el plan requiere de unanimidad, el equipo de gobierno debería haber hecho partícipes del plan a PSOE y Compromís, “pero no se ha hecho, y tampoco han realizado ningún tipo de proceso de participación para elaborar este plan, lo cual era básico para algo tan importante como la igualdad”, señaló.

PP y alcaldesa (PVI)

El vicealcalde Juan Amat (PP) lamentó que la oposición no aprobara el primer plan de igualdad del Ayuntamiento, “que cuenta con el aval de la técnica de Igualdad y la secretaría”, y la alcaldesa, Maria Dolores Miralles (PVI), dijo que “votando en contra quedan retratados con lo que realmente son. Mucho predicar que están a favor de la igualdad, pero no lo están. Tuvieron 8 años para hacer un plan de igualdad y no lo hicieron, y ahora que hay un plan, no están de acuerdo”.