¿Por qué el agua de Orpesa cambiará de sabor durante las próximas semanas?

Orpesa modifica de forma temporal el origen de su suministro de agua potable debido a las tareas de mantenimiento programadas en la desaladora situada entre los términos municipales de Orpesa y Cabanes. Durante un periodo de dos semanas, el agua que llegará a las viviendas procederá íntegramente de los pozos de la localidad.

El cambio tendrá efectos apreciables para la población, ya que el agua subterránea presenta mayor dureza y un contenido más elevado de sodio respecto a la desalada que abastece habitualmente al municipio. No obstante, desde el Ayuntamiento han trasladado un mensaje de tranquilidad desde las redes sociales oficiales al remarcar que mantiene su aptitud para el consumo humano y cumple con todos los controles sanitarios exigidos.

Aviso del Ayuntamiento publicado por redes sociales. / Mediterráneo

Una infraestructura clave para el abastecimiento

La desaladora de Orpesa-Cabanes constituye una pieza fundamental en el sistema de abastecimiento de la zona, ya que suministra agua tanto a Orpesa como a Benicàssim. En el caso del municipio oropesino, el agua desalada se ha consolidado en los últimos años como la base del suministro general.

No es la primera vez que Orpesa afronta una situación de este tipo, ya que son tareas de mantenimiento periódicas y habituales.

Actualmente, todo el término municipal, incluidas las urbanizaciones del sur como Torre Bellver, La Colomera, Porto Cala o Las Playetas, recibe agua desde la red municipal gestionada por el propio Ayuntamiento y alimentada habitualmente por la desaladora. En este contexto, el uso de los pozos responde a una medida técnica y puntual, limitada exclusivamente al periodo de mantenimiento de la instalación.

El consistorio prevé recuperar el suministro habitual de agua desalada una vez finalicen los trabajos, momento en el que el sistema volverá a funcionar con normalidad.