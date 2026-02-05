Albocàsser reviu el seu origen amb la recreació històrica de l'atorgament de la Carta Pobla
El mercat medieval, la representació teatralitzada i animacions i balls formaren part de la programació
Albocàsser va tornar als seus orígens amb la recreació històrica de l’atorgament de la Carta Pobla, una jornada cultural i participativa que es va poder celebrar malgrat l’oratge desfavorable gràcies a la implicació dels col·lectius participants i al treball de l’organització. L’activitat va convertir el centre del poble en un espai d’ambientació medieval i de memòria compartida al voltant de la fundació del poble.
El mercat medieval, la representació teatralitzada i les diferents animacions i balls programats van donar forma a una jornada d’ambientació d’època, amb la qual Albocàsser va retre homenatge al seu naixement, quan, l’any 1239, Blasc d’Alagó atorgà a Joan Brusca i a trenta famílies més la carta de població. Tot i que les condicions meteorològiques van deslluir parcialment la jornada, els actes es van poder desenvolupar i mantindre el seu valor simbòlic.
Esforç col·lectiu
L’alcaldessa, Isabel Albalat, ha destacat l’esforç col·lectiu i la implicació dels participants: “A pesar de les circumstàncies tan adverses del temps, tant el mercat medieval com les activitats es van poder celebrar i conferir-li a la jornada la importància simbòlica que té per als veïns i veïnes d’Albocàsser: recordar el nostre naixement i celebrar la nostra història compartida”.
La jornada, impulsada per l’Ajuntament d’Albocàsser, amb el suport de la Diputació de Castelló, va comptar amb la participació de Xiconiu Teatre en les escenes i dinamització, així com de l’Associació 9 d’Octubre d’Orpesa i el grup Arquers de Castelló en la recreació. També hi van intervenir el grup El Senill i la Colla de Dolçainers i Tabals de Torreblanca en l’acompanyament musical, i el grup Ausaes, amb Vicent i Mireia de Quart de Poblet, en les activitats de ball i animació.
El veïnat d’Albocàsser també es va sumar a la posada en escena com a part dels pobladors i figurants. L’alcaldessa ha traslladat l’agraïment de l’Ajuntament i del poble a totes les entitats i persones participants per haver fet possible la commemoració.
