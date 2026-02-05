Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Albocàsser reviu el seu origen amb la recreació històrica de l'atorgament de la Carta Pobla

El mercat medieval, la representació teatralitzada i animacions i balls formaren part de la programació

La representació de l'atorgament de la Carta Pobla d'Albocàsser és un dels actes més destacat de la commemoració festiva.

La representació de l'atorgament de la Carta Pobla d'Albocàsser és un dels actes més destacat de la commemoració festiva. / Mediterráneo

Concha Marcos

Albocàsser

Albocàsser va tornar als seus orígens amb la recreació històrica de l’atorgament de la Carta Pobla, una jornada cultural i participativa que es va poder celebrar malgrat l’oratge desfavorable gràcies a la implicació dels col·lectius participants i al treball de l’organització. L’activitat va convertir el centre del poble en un espai d’ambientació medieval i de memòria compartida al voltant de la fundació del poble.

En les representacions van participar persones de totes les edats.

En les representacions van participar persones de totes les edats. / Mediterráneo

El mercat medieval, la representació teatralitzada i les diferents animacions i balls programats van donar forma a una jornada d’ambientació d’època, amb la qual Albocàsser va retre homenatge al seu naixement, quan, l’any 1239, Blasc d’Alagó atorgà a Joan Brusca i a trenta famílies més la carta de població. Tot i que les condicions meteorològiques van deslluir parcialment la jornada, els actes es van poder desenvolupar i mantindre el seu valor simbòlic.

Esforç col·lectiu

L’alcaldessa, Isabel Albalat, ha destacat l’esforç col·lectiu i la implicació dels participants: “A pesar de les circumstàncies tan adverses del temps, tant el mercat medieval com les activitats es van poder celebrar i conferir-li a la jornada la importància simbòlica que té per als veïns i veïnes d’Albocàsser: recordar el nostre naixement i celebrar la nostra història compartida”.

La senyera pròpia de l'antiga Corona d'Aragó es va passejar pels carrers del poble, juntament amb gent vestida d'època.

La senyera pròpia de l'antiga Corona d'Aragó es va passejar pels carrers del poble, juntament amb gent vestida d'època. / Mediterráneo

La jornada, impulsada per l’Ajuntament d’Albocàsser, amb el suport de la Diputació de Castelló, va comptar amb la participació de Xiconiu Teatre en les escenes i dinamització, així com de l’Associació 9 d’Octubre d’Orpesa i el grup Arquers de Castelló en la recreació. També hi van intervenir el grup El Senill i la Colla de Dolçainers i Tabals de Torreblanca en l’acompanyament musical, i el grup Ausaes, amb Vicent i Mireia de Quart de Poblet, en les activitats de ball i animació.

El veïnat d’Albocàsser també es va sumar a la posada en escena com a part dels pobladors i figurants. L’alcaldessa ha traslladat l’agraïment de l’Ajuntament i del poble a totes les entitats i persones participants per haver fet possible la commemoració.

