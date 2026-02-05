Almassora acelera las obras en el entorno de Santa Quitèria y crea una comisión para definir el futuro del albergue

Almassora acelera las obras del entorno del puente de Santa Quitèria, una actuación estratégica que permitirá transformar este enclave en un referente del turismo de naturaleza y cultural del municipio. La alcaldesa, María Tormo, acompañada por varios miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales, ha supervisado el avance de los trabajos, que marchan a buen ritmo.

La intervención se enmarca en el Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico del Ministerio de Industria y Turismo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos. El proyecto tiene como objetivo poner en valor un entorno de gran riqueza paisajística e histórica, mejorando su accesibilidad, funcionalidad y atractivo turístico, al tiempo que se refuerza la conservación del patrimonio en torno a un puente que es bien de interés cultural (BIC).

Las obras avanzan a buen ritmo. / Mediterráneo

Explotación del albergue durante al menos una década

Uno de los ejes clave del proyecto es la reforma integral del albergue municipal, actualmente cerrado, cuya recuperación permitirá impulsar actividades vinculadas al turismo activo, el ocio saludable y la educación ambiental. En este contexto, el Ayuntamiento ha dado un paso más al crear una comisión de trabajo integrada por técnicos municipales para definir el proyecto de gestión del nuevo albergue y elaborar su reglamento de funcionamiento, garantizando un uso adecuado, sostenible y compatible con el valor patrimonial y natural del entorno.

Hay que recordar que la subvención de fondos europeos obliga a la explotación municipal del albergue durante un periodo mínimo de 10 años.

La alcaldesa, María Tormo, ha encabezado la visita a las obras. / Mediterráneo

La alcaldesa ha destacado que el consistorio trabaja “para recuperar y dignificar uno de los espacios más emblemáticos de Almassora”, combinando la protección del patrimonio con nuevas oportunidades para el turismo sostenible y de naturaleza. Tormo ha subrayado que esta actuación “no se limita a la obra física, sino que apuesta por una planificación responsable de la gestión futura del albergue, para que sea un recurso útil, bien organizado y al servicio del municipio”.

La empresa Vialobra es la encargada de ejecutar los trabajos tras resultar adjudicataria del proceso de licitación, al que se presentaron seis empresas, por un importe de 2.450.862,40 euros. El proyecto contempla la rehabilitación integral del albergue y del bar, la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética, el reacondicionamiento de la plaza-mirador con la instalación de una pérgola fotovoltaica y nuevos aseos, la digitalización de las instalaciones y la recuperación del entorno natural junto al río Millars, con una actuación integral sobre el paisaje.