La biblioteca de la Vall d’Uixó se reinventa en su 40º aniversario para acercar la lectura a toda la ciudad

La biblioteca pública Maria Dolores Garcia de la Vall d’Uixó celebra este año su 40º aniversario con una renovación de su imagen y la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico de animación lectora, impulsado por el Ayuntamiento, que refuerza su papel como espacio cultural, social y educativo de referencia en la ciudad.

Una de las primeras iniciativas de este nuevo impulso es la campaña de animación lectora para 2026, titulada Una Vall d'històries, que parte de grandes obras universales de la literatura para conectarlas con relatos, espacios y elementos cercanos y reconocibles del municipio, como sus barrios, lugares emblemáticos, les Coves de Sant Josep o Pipa. Las novelas que inspiran la campaña son El Señor de los Anillos, Los Juegos del HambreCaperucita RojaCien años de soledad y Tirant lo Blanc.

La imagen gráfica de la campaña ya se puede ver en las marquesinas de autobús y, a lo largo del año, se desarrollarán diferentes acciones vinculadas a la biblioteca, las redes sociales, centros educativos, el centro de salud y otros espacios del municipio, con el objetivo de llegar a toda la población y acercar la lectura a la vida cotidiana.

El concejal de Cultura, Jorge Marqués, ha destacado que “la biblioteca vive un momento muy positivo, con una clara respuesta de la ciudadanía”. Durante el pasado año recibió más de 37.000 usuarios, entre préstamos, asistencia a actividades y conferencias, estudio y programas de lectura, lo que supone un incremento del 20% respecto a 2023.

Marqués ha subrayado también el aumento del 87% en la inversión destinada a la adquisición de libros y materiales, señalando que “es fundamental contar con novedades, diversidad de géneros y temáticas y apostar de manera decidida por las obras en valenciano”. En esta línea, ha recordado que en 2025 se han programado 382 actividades, muchas de ellas dirigidas al público infantil y familiar, con el objetivo de fomentar el hábito lector desde edades tempranas.

El Ayuntamiento ha multiplicado por cinco la inversión municipal en la biblioteca, asumiendo directamente este esfuerzo presupuestario tras la retirada de las ayudas de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana destinadas a la promoción lectora, que incluían actividades, compra de libros y mobiliario. “A pesar de ello, los datos demuestran que la inversión municipal cuenta con el respaldo de la ciudadanía, ya que el uso de la biblioteca no deja de crecer”, ha remarcado el edil.

El nuevo plan estratégico concibe la red de bibliotecas no solo como un espacio de lectura, sino como un lugar dinámico, social y cultural, abierto a personas de todas las edades. En palabras de Marqués, “invertir en la biblioteca es invertir en un municipio mejor, porque genera inclusión y cohesión social y anima a la participación activa en la cultura”.