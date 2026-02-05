Burriana acoge el encuentro provincial de Seguridad y Emergencias

Burriana se ha convertido este jueves en el epicentro de la seguridad pública de la provincia de Castellón con la visita del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama. El encuentro, que ha reunido a mandos de las policías locales de toda la provincia, ha servido para desgranar el Plan Anual de Formación del Ivaspe para el 2026.

El conseller de Emergencias e Interior ha destacado que el Plan Anual de Formación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias permitirá reforzar en este ejercicio la formación destinada a agentes de la Policía Local en los ámbitos de prevención, atención ciudadana y gestión de conflictos en entornos turísticos y también en intervenciones con vehículos de movilidad personal implicados.

Así lo ha explicado el titular de Emergencias en un encuentro durante el que ha expuesto las principales novedades de este plan formativo, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que incluye la programación de cursos monográficos en las tres provincias en áreas prioritarias como las relacionadas con los vehículos de movilidad personal.

Descentralización

Valderrama ha remarcado en este sentido la apuesta por la descentralización que ha realizado la Conselleria, con la puesta en marcha de actividades en las tres provincias, y ha subrayado que Castellón, que estrenará este año sede del Ivaspe, acogerá ediciones de nueve de los 24 cursos que podrá realizar el personal de seguridad pública, entre el que también se encuentra la Policía de la Generalitat.

“Hablamos de que se impartirá en Castellón formación sobre violencia contra las mujeres, vehículos de movilidad personal, alcohol y drogas en la conducción, manejo de situaciones con personas con adicciones y problemas de salud mental o actuaciones ante delitos de usurpación y allanamiento de morada, y también de que se ofrecerá desde la sede castellonense formación en el uso de dispositivos electrónicos de control o en la intervención en festejos taurinos, realidad esta última muy presente y especialmente relevante en la provincia”, ha subrayado el conseller.

El conseller ha indicado además que esta planificación formativa se ha diseñado con la prioridad de “dotar al conjunto del personal de seguridad pública y emergencias, y específicamente a las policías locales, de las mejores herramientas para afrontar los retos a los que se enfrentan cada día”. En este ámbito ha destacado que se ha introducido de forma novedosa formación para fortalecer la capacitación de las policías locales de los municipios turísticos, además de cursos para el funcionariado interino de la Policía Local.

Esfuerzo inversor

Además, Valderrama ha recordado el esfuerzo inversor realizado para dotar a las policías locales de la Comunitat de los medios materiales necesarios para realizar su labor, algo que se demuestra en que “se ha destinado en la convocatoria del 2025 la mayor cantidad de los últimos cinco años”. En concreto, “en la provincia de Castellón hemos dado una dotación global de más de 70.000 euros, que ha beneficiado a 15 municipios”, ha precisado el conseller.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, vocal en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, ha ejercido de anfitrión destacando el orgullo que supone para la ciudad liderar este tipo de convocatorias. “Que el Consell elija Burriana para coordinar la formación de toda la provincia es un reconocimiento a nuestro peso institucional y a nuestra apuesta decidida por mejorar la seguridad. Estamos encantados de abrir nuestras puertas para que la coordinación entre municipios sea cada vez más estrecha y efectiva”, ha manifestado el primer edil.

Respecto al beneficio para la plantilla local, Monferrer ha subrayado que “para nuestros agentes, tener la formación más cercana y adaptada a la realidad de Burriana, como es el caso de los festejos taurinos o la seguridad en zonas de costa, es un salto cualitativo. No solo mejoramos sus condiciones de trabajo, sino que devolvemos al vecino una policía mucho más preparada para resolver sus problemas diarios”.

Plan Anual de Formación

En su conjunto, la programación del Ivaspe para el 2026 contempla un total de 45 cursos monográficos para personal de seguridad pública y emergencias, así como otras cinco acciones formativas de carácter transversal en redes de comunicaciones críticas, uso de drones, intervención en accidentes con vehículos eléctricos o planificación ante emergencias.

Por otro lado, junto a 19 cursos monográficos para el colectivo de seguridad pública, el Plan Anual de Formación del Ivaspe incorpora un total de 26 cursos monográficos dirigidos al personal de emergencias, es decir, a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunitat Valenciana, el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, las agrupaciones locales y asociaciones de voluntariado de protección civil y entidades colaboradoras acreditadas.