Burriana suma una nueva vecina centenaria y celebra un siglo de vida con una fiesta

Burriana ha sumado esta semana una nueva historia de vida a su particular libro de recuerdos. Asunción Juan Montañes ha alcanzado los 100 años y lo ha hecho como mejor se celebran las fechas importantes: rodeada del cariño de su familia, amigos y del reconocimiento de toda una ciudad que ha querido acompañarla en un día tan especial.

El aniversario se convirtió en un entrañable encuentro cargado de emoción, sonrisas y afecto, en el que no faltaron las muestras de cercanía institucional. El alcalde, Jorge Monferrer, y la concejala de Familia, Isabel Monfort, participaron en la celebración para felicitar personalmente a la nueva vecina centenaria y compartir con ella y los suyos un momento tan significativo.

El alcalde le entregó una placa conmemorativa a la nueva vecina centenaria. / Mediterráneo

Durante el acto, Asunción recibió una placa conmemorativa como reconocimiento a su longevidad, un gesto simbólico que puso en valor no solo sus cien años de vida, sino también el respeto y el orgullo que despiertan las personas mayores en la ciudad. Acompañada en todo momento por sus familiares y seres queridos, la homenajeada vivió una jornada marcada por la emoción y los recuerdos compartidos.

Historias como la de Asunción Juan Montañes son reflejo de toda una generación que ha sido testigo de profundas transformaciones y que sigue ocupando un lugar central en la memoria colectiva de Burriana. Un siglo de vida que se celebra como merece: con afecto, reconocimiento y el calor de los suyos.