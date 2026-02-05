Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat

Es la provincia que más festejos taurinos organiza anualmente, aunque Castellón no solo se distingue por la cantidad, sino también por la calidad. Así lo considera, al menos, el jurado de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de los Bous al Carrer, que ha tenido que escoger entre todos los cerriles exhibidos en el 2025 en la Comunitat Valenciana, casi mil, para conceder sus premios de este año.

El próximo 21 de febrero, la asociación organizará una gala con la que cerrará la temporada 2025 a las puertas de inaugurar la nueva, y lo hará premiando las mejores exhibiciones del año, además de realizar una serie de reconocimientos a personas destacadas por su contribución al mundo de la tauromaquia popular.

Como es costumbre, para crear cierta expectación, en las semanas previas a la celebración se dan a conocer los candidatos a mejor presentación y mejor juego, veinte animales por categoría, y la presencia de los toros exhibidos en los municipios de Castellón ha sido preeminente.

En la categoría que valora el aspecto de los animales, dieciséis de los veinte candidatos se vieron en recintos castellonenses. Para ser más concretos, en esa selección están el Monteviejo exhibido en el Bou del Cristo de Artana; el Montalvo de las peñas El Bou y Bou de France, de Burriana; el Couto de Fornhilos de la peña Bou de la Foia de Artana; el Cebada Gago de la peña Els Braus de Burriana; el Victorino Martín que patrocinó El Búnker en las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d'Uixó; un Sagrario Huertas de la comisión de fiestas de Tales; el Sergio Centelles de los Majorals de Sant Cristòfol en las fiestas de Sant Roc de Benassal; el Soto de la Fuente de las fiestas de Sant Roc de la Vilavella; el Hato Blanco de la peña Taurina de Ribesalbes; un Samuel Flores de les Penyes en Festes de la Vall; el Sergio Centelles de la Penya Cultural Taurina de Nules; el Montalvo del Grup Penyes de Almassora; el Torregrande de la comisión de fiestas de Vilafranca; el La Gineta de la P. T. Almédijar y un Victoriano del Río de las fiestas patronales de la Sagrada Familia de la Vall.

De los cinco finalistas escogidos finalmente, cuatro son toros exhibidos en Castellón: Planetario, de Victorino Martín (la Vall d'Uixó); Braverón, de Monteviejo (Artana); Niebla, de Partido de Resina (almassora) y Maño, de Samuel Flores (la Vall d'Uixó).

Candidatos a mejor juego

La representación castellonense en el apartado de mejor juego no ha sido menos significativa. Más de la mitad de los veinte candidatos se vieron en esta provincia: el Victoriano del Río de las patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d'Uixó; el toro de El Cotillo exhibido por la comisión de fiestas de Araia (l'Alcora); el de El Pilar, del Grup de Penyes de Almassora; el Montes de Oca de la peña Indecisos de la Vall d'Uixó; el Victorino Martín de las fiestas de Sant Xotxim en la Vilavella; el J.García Guillén de la peña la Para de la Vall d'Uixó; el Sergio Centelles de la peña taurina Tírig; el J. M. Criado de Emboladors B & I de Benassal; el de Los Ronceles de la comissió de festes de Mascarell (Nules); el Álvaro Núñez de la A. C. la Divisa de Sant Joan de Moró y el Arcadio Albarrán de la comisión de fiestas de Montanejos.

Entre los finalistas, tres son de fiestas de Castellón: Misigato, de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Sagrada Familia de la Vall; Ajustado, de García Guillén, también en la Vall; y Jacobero, de El Pilar, en Almassora.

En la gala de entrega de premios que se celebrará en Canet el día 21 de febrero, la provincia de Castellón también estará representada entre los galardones especiales concedidos por la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer.

Este año, han decidido distinguir al alcalde de Vila-real, José Benlloch, por su «destacada labor en defensa de las tradiciones» y a José Escrich Ginés, camarógrafo de Cabanes, que recibirá el premio a la difusión de esas mismas tradiciones.

José Escrig Ginés, de Cabanes, será reconocido por su contribución a la difusión de la fiesta. / LEVI

El resto de reconocimientos serán para la ganadería más regular, en esta ocasión La Paloma, de Xaló (Alicante); el premio a la trayectoria ganadera, concedido a Ángel Guardiola, y el VI Premio Nacional Defensa de las Tradiciones, para los encierros de Cuellas (Segovia).

La Comunitat Valenciana rondó en el 2025 los 9.500 festejos taurinos, de los cuales, más de 5.100 se celebraron en la provincia de Castellón; alrededor de los 3.550 en Valencia y algo más de 800 en Alicante. Se calcula que de todos los animales exhibidos, cerca de 950 fueron toros cerriles. Castellón también fue mayoría en este caso, donde solo la Vall d'Uixó ya rozó el centenar de bous al carrer.