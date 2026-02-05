Guerra política en Benicarló por una subvención del Ivace: de "faltar a la verdad" a "indigente urbanístico"

Una subvención del Ivace para mejorar el polígono industrial ha llevado a que el exconcejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí (Benigazlum), pida la dimisión de su sucesor en el cargo, Borja Castell (PP), y de su excompañera de partido, Inma Calvet (no adscrita, antes Benigazlum).

Una tensión que refleja aún la tensión y las rencillas entre el PP y su exsocio de gobierno (Benigazlum), que rompieron su pacto el año pasado. Actualmente, los populares (siete concejales) gobiernan en minoría junto a dos ediles no adscritos que fueron expulsados de Benigazlum por considerarlos tránsfugas (Inma Calvet y Carlos Delshorts). La mayoría absoluta está en 11.

Ante esta situación, el ahora concejal de Urbanismo (Castell, PP) ha detallado cómo fue el proceso administrativo relativo a esa subvención y ha respondido sentenciando que “la responsabilidad política es del señor Sorlí y, por ello, el que debe dimitir es él”.

Por su parte, el alcalde, Juanma Cerdá (PP), ha calificado las afirmaciones de Benigazlum contra los miembros del equipo de gobierno de “relato sesgado e interesado”.

Cronología de los hechos

Con el fin de estructurar el relato, Borja Castell, detalló la cronología de los hechos, la cual se remonta al pasado 9 de enero de 2025, cuando la concejala, en aquel momento, de Promoción Económica, Sonia Foix, formula la propuesta de inicio para el expediente para redactar una memoria técnica para realizar actuaciones de mejora en el área industrial Abastos-Collet. El 10 de marzo, se formuló la propuesta para que los técnicos de Urbanismo redactaran la memoria técnica. “Aún no habían salido las subvenciones del Ivace, pero aún así, para anticiparse, la concejala de Promoción Económica pidió la redacción de esta memoria”, narra Castell. El 29 de abril se convocaron las subvenciones para mejoras en movilidad e infraestructuras en el polígono y “el 13 de mayo, la concejala dictó la providencia de inicio de expediente para solicitar dicha subvención”.

El 20 de mayo, apunta Castell, “se incorporó al expediente la memoria técnica para ejecutar las obras de mejora, consensuada con la EGM Abastos-Collet; el 29 de mayo se solicitó formalmente la subvención por parte del departamento de Promoción Económica y el 28 de julio el IVACE otorgó la subvención al Ayuntamiento de Benicarló por un importe de 500.000 euros a ejecutar en 2025 y 2026”.

El importe que debía justificarse en 2025, detalló Castell, eran 150.000 euros. “Cuando el Ivace concedió la subvención los proyectos no estaban preparados, siendo el primero la reforma del Mercado de Abastos, el cual se aprobó por junta de gobierno el 18 de agosto y se contemplaba un plazo de ejecución de dos meses”.

Siguiendo con la cronología, Borja Castell manifestó que “el departamento de Urbanismo hizo los pliegos técnicos el 26 de agosto y los entregó a Contratación para redactar los pliegos administrativos”.

"La responsabilidad es del señor Sorlí"

Juan Pascual Sorlí fue concejal del área de Urbanismo hasta que fue cesado de su cargo el 26 de septiembre, “mismo día en el que salió publicado el anuncio de licitación”, explicó Castell, exponiendo que los procesos de contratación duran entre dos y tres meses, “en el mejor de los casos, dos meses; por tanto, si se publicó el 26 de septiembre, comenzaban el 26 de noviembre y si el período de ejecución era de dos meses, al 31 de diciembre no se llegaba”. Por tanto, Castell sentenció que la responsabilidad política es, completamente, “del señor Sorlí, por no hacer lo que tocaba, que es hacer los proyectos antes de que salga la subvención y no al contrario”.

Durante el pleno de la semana pasada, Juan Pascual Sorlí pidió responsabilidades políticas a Borja Castell (PP), su sucesor como concejal de Urbanismo, y a Inma Calvet (no adscrita), actual concejala de Promoción Económica. La reestructuración de las áreas se produjo tras el cese de Juan Pascual Sorlí y Enrique Besalduch del equipo de gobierno. Además, desde Benigazlum exigieron la dimisión de ambos.

Ante esto, Borja Castell, en rueda de prensa expuso: “¿Esto qué es? ¿El mundo al revés?, porque quien conoce los expedientes y aún así señala a los demás no se equivoca, engaña; y quien engaña es un mentiroso; lo que no puede ser es que eluda responsabilidades señalando a los demás”. Por ello, “no vamos a callar cuando se falta a la verdad, el señor Sorlí ha engañado a la población y eso no lo hace alguien que quiere a Benicarló”.

“El señor Sorlí es el responsable de haber perdido el 30% de esa subvención y, por tanto, el equipo de gobierno pide su dimisión por faltar a la verdad y por mentir delante de toda la ciudadanía”, concluyó Castell.

Réplica de Sorlí

Tras las declaraciones de Borja Castell, este jueves fue el turno de Juan Pascual Sorlí y Enrique Besalduch, exconcejales del Ayuntamiento de Benicarló. “Desde que el alcalde decidió cesarnos, el equipo de gobierno del Partido Popular vive de la inercia del trabajo realizado por Benigazlum, ahora Benicarló camina hacia un final de legislatura nefasto por falta de gestión, capacidad de liderazgo y responsabilidad política”, manifestaron desde Benigazlum. “Cuando se pierden 150.000 euros de dinero público, la dimisión no es una opción, sino una obligación”, exigieron.

En la rueda de prensa celebrada este jueves, Juan Pascual Sorlí llamó a Borja Castell “indigente urbanístico”, “soberbio” y “mentiroso”. Y es que, según Sorlí, “es mentira que no se habían hecho los proyectos y el señor Castell no sabe ni qué es una memoria ni qué es un proyecto, también es mentira que la fecha de licitación fue el 26 de septiembre porque fue el día 9, por eso volví de vacaciones en agosto, para esto”.