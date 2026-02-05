L’Alcora celebrará el Mig Any Fester y el Carnaval en una misma jornada

El Ayuntamiento de l’Alcora celebrará el Mig Any Fester y el Carnaval con una dinámica jornada festiva, que combinará música, gastronomía y disfraces.

El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Fiestas, Vanessa Periz, han presentado la programación, que volverá a unir ambas celebraciones en un mismo día.

El Mig Any Fester marca el ecuador hacia las Fiestas del Cristo, las fiestas mayores del municipio, que se desarrollan, entre finales de agosto y principios de septiembre.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir; y la concejala de Fiestas, Vanessa Periz, han presentado el Mig Any Fester. / Mediterráneo

La cita tendrá lugar el sábado 14 de febrero y contará como escenario la Pista Jardín, donde se concentrará la actividad festiva.

Programación

Los actos comenzarán a las 12.00 horas con la charanga Una i Monanem, que recorrerá el trayecto desde la plaza España hasta la Pista Jardín, llenando las calles de música y ambiente festivo.

A las 14.00 horas se celebrará una paella monumental, para la que es necesario inscribirse previamente, con el objetivo de facilitar la organización y garantizar el buen desarrollo del evento.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, se podrá disfrutar de la actuación del grupo Los Indios, así como de un videomatón. La música continuará con la sesión de DJ Ocultas y, ya a las 00.00 horas, la jornada culminará con el Macrofestival Bandalay, con temática de Carnaval.

Durante el acto de presentación, Falomir y Periz han hecho un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la fiesta y a disfrutar de una jornada diferente en l’Alcora.