Dentro del ciclo de conferencias 'Ágora Nules'
El mediático Emilio Duró llega a Nules para enseñar a centrarse en lo importante
La charla tendrá lugar el lunes 16 de febrero en el local multifuncional, con entrada gratuita
El Ayuntamiento de Nules ha presentado la charla del mes de febrero del ciclo Ágora Nules, una iniciativa que convierte al municipio en un punto de encuentro para la reflexión y el aprendizaje. En esta ocasión, la jornada estará dedicada a la motivación personal y empresarial y contará con la participación del reconocido conferenciante Emilio Duró.
Bajo el título Aprender a diferenciar lo importante de lo secundario, la ponencia se celebrará el lunes 16 de febrero, a las 18.00 horas, en el local multifuncional. La entrada será gratuita, aunque el acceso estará limitado al aforo del recinto.
Motivación basada en el pensamiento positivo
Emilio Duró es economista y exdirectivo de empresas nacionales e internacionales. Desde hace cerca de cuatro décadas desarrolla su labor como asesor, consultor y formador de algunas de las compañías más relevantes del país. A lo largo de su trayectoria ha sido distinguido con reconocimientos como el Premio Emilio Castelar al compromiso empresarial, el Premio Jean-Baptiste Say a la excelencia empresarial o el Premio Jóvenes Líderes como referente de la humanidad, además de ser autor de numerosos artículos de divulgación económica y empresarial.
El alcalde de Nules, David García, ha destacado el carácter inspirador del ponente y el interés de esta charla tanto en el ámbito personal como profesional. “Emilio Duró transmite una motivación basada en el pensamiento positivo que, sin duda, aportará valor a quienes asistan, especialmente por su amplia experiencia en el mundo de las finanzas y la empresa”, ha señalado.
El ciclo Ágora Nules se consolida así como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión, que a lo largo del año contará con la participación de referentes de distintos ámbitos como la cultura, la empresa, la educación, la política o el deporte, fomentando la creación de sinergias entre el público y los ponentes.
Este programa está impulsado por el Ayuntamiento de Nules con la colaboración de la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón–Vila-real.
