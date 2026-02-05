MEJORAS COMERCIALES
Onda moderniza el Mercado Municipal con nuevas taquillas refrigeradas para facilitar las compras
El Ayuntamiento instala un nuevo servicio de recogida 24 horas y forma a los comerciantes para su correcto funcionamiento
El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha un nuevo servicio de taquillas refrigeradas en el Mercado Municipal con el objetivo de facilitar las compras a los vecinos y mejorar la experiencia de los usuarios, permitiendo recoger los pedidos de forma cómoda y en cualquier momento del día.
Esta actuación se ha acompañado de una sesión formativa dirigida a los comerciantes del mercado para explicar el funcionamiento del sistema, su uso diario y el proceso de validación y preparación de los pedidos, garantizando así un servicio ágil y eficiente.
La concejala de Comercio de Onda, María Baila, ha destacado: “Con estas nuevas taquillas damos un paso más en la modernización del Mercado Municipal, ofreciendo un servicio práctico que se adapta al ritmo de vida de las familias y refuerza el comercio de proximidad”.
Un servicio disponible las 24 horas
Las taquillas refrigeradas ya están operativas y se encuentran ubicadas junto a la puerta de acceso a la Plaza España, facilitando su localización y uso por parte de los clientes.
De esta manera, la compra se puede realizar a través del teléfono móvil, que posteriormente es preparada por los vendedores del mercado y depositada en las taquillas. A la hora de recogerla, el usuario solo tiene que introducir su número de teléfono para que se abra automáticamente el compartimento correspondiente.
