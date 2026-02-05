Orpesa amplía el colegio Dean Martí con dos aulas prefabricadas por el aumento de alumnado

El colegio Dean Martí cuenta desde esta semana con dos nuevas aulas prefabricadas para atender el incremento de alumnado registrado en Orpesa. El Ayuntamiento ha completado la instalación de estos módulos en el patio del centro con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la actividad lectiva y mejorar las condiciones de espacio de la escuela.

El alcalde, Rafael Albert; y la concejala de Educación, Andrea Iliescu, visitaron el centro educativo para comprobar el resultado de la actuación y formalizar la recepción de las aulas, que ya funcionan plenamente y están acondicionadas para su uso. La incorporación de estos nuevos espacios permite dar una respuesta inmediata a las necesidades actuales del centro.

Una solución temporal ante el crecimiento demográfico

Desde el Ayuntamiento destacan que el aumento de población familiar en Orpesa ha tenido un impacto directo en los centros educativos, especialmente en etapas de Infantil y Primaria. En este contexto, la instalación de aulas prefabricadas actúa como una medida transitoria para garantizar espacios seguros, funcionales y adaptados tanto para el alumnado como para el profesorado.

El alcalde, Rafael Albert, procediendo a firmar la recepción de las aulas prefabricadas. / MEDITERRÁNEO

Iliescu subraya que el incremento de población familiar en Orpesa "exige una planificación educativa responsable". "Garantizar infraestructuras escolares seguras, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales es una prioridad para que el alumnado pueda alcanzar su máximo rendimiento académico”.

En este sentido,en paralelo, el consistorio continúa avanzando en la planificación de futuras infraestructuras escolares que den respuesta de forma estable al crecimiento demográfico del municipio.

El crecimiento educativo más allá del casco urbano

La ampliación puntual del CEIP Dean Martí conecta con un escenario más amplio marcado por el crecimiento demográfico del municipio y la presión sobre las infraestructuras educativas. En noviembre de 2025, el Ayuntamiento ya avanzó un paso clave con el anuncio de la apertura en 2026 del colegio provisional de Les Amplàries, una solución transitoria mientras avanza la construcción del nuevo centro público definitivo en esta zona en expansión.

El proyecto contempla la instalación de aulas prefabricadas en una parcela municipal situada junto al Mercadona, con una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento prevé destinar 250.000 euros para acondicionar el terreno, una actuación que permitirá iniciar el curso 2026-2027 en estas instalaciones provisionales mientras progresa el desarrollo del colegio definitivo, ubicado en una parcela cercana de unos 13.000 metros cuadrados.

La futura infraestructura educativa responde a una demanda histórica de Les Amplàries, donde actualmente cinco autobuses escolares trasladan a diario al alumnado hasta los centros del casco urbano. El nuevo colegio está diseñado como un centro de una línea ampliable hasta tres, en función de la evolución demográfica del municipio.

El Ayuntamiento y la Conselleria de Educación mantienen una coordinación constante para avanzar tanto en la solución provisional como en el proyecto definitivo. Mientras el consistorio asume la adecuación de la parcela, la conselleria se encargará de la instalación de las aulas y del equipamiento educativo, con el objetivo común de redistribuir el alumnado y garantizar una respuesta estable al crecimiento poblacional en los próximos años.