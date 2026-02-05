El pleno consuma el adiós de Compromís en el Ayuntamiento de Burriana y sus dos 'ex' se unen al PP contra la okupación

El pleno de Burriana certificó este jueves de forma oficial la desaparición de Compromís en el Ayuntamiento. Apenas un día después de que sus hasta ahora dos concejales, Jorge Alarcón y Carla Gascó, anunciaran de forma repentina su salida de la formación para pasar al grupo de no adscritos, la sesión plenaria consumó que la coalición valencianista se queda sin ningún edil.

Así queda ahora la corporación municipal de Burriana tras la desaparición de Compromís en el Ayuntamiento. / Mediterráneo

No hubo que esperar ni al punto del orden del día específico sobre este asunto para considerarlos como versos libres enmarcados en ningún grupo. En el turno de intervenciones del primer apartado que se debatió, el alcalde, Jorge Monferrer (PP), ya se refirió a Gascó como «concejala no adscrita». Incluso la rotulación de la retransmisión del pleno ya dejó claro que no formaba parte de Compromís.

Captura de la retransmisión del pleno, en el que la rotulación ya daba a Carla Gascó como concejala no adscrita. / Mediterráneo

Cambios en la composición de las comisiones

Su salida del partido implicará ahora modificar el acuerdo plenario para adecuar la composición de las comisiones, con el objetivo de integrar a ambos concejales en esas deliberaciones a través del voto ponderado. Alarcón y Gascó no son los únicos ediles sin grupo, ya que hay que recordar que Beatriz Conejero también figura como edila no adscrita tras dejar Vox.

La principal incógnita que rodea su abandono de la coalición es a quién apoyarán a partir de ahora. En el comunicado enviado a los medios, Alarcón ya dijo que su voto iba a estar guiado «únicamente por la utilidad y la calidad de las propuestas, sin ningún tipo de vinculación ni veto previo». Aunque solo un pleno no es una muestra suficientemente significativa para sacar conclusiones, el primer punto de interés de la sesión de este jueves pudo ser (o no) una declaración de intenciones. Era el referido a la adhesión de la ciudad a la red de municipios afectados por la okupación de la FVMP, una medida que busca reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.

Los dos exCompromís, que votaron lo mismo durante toda la sesión como si fueran un partido, secundaron la propuesta, al igual que PP, Vox y la otra edila no adscrita. Solamente el PSPV se opuso.

Panorámica del pleno de este jueves en Burriana. / Manolo Nebot

También apoyaron la moción del PP para pedir la zona catastrófica por los daños que provocó el temporal Harry (salió adelante por unanimidad), pero no respaldaron ninguna de las otras dos propuestas planteadas por los populares. Ni la que pedía reformar de manera urgente el sistema de financiación autonómico y municipal (no salió adelante, ya que Vox y PSPV también votaron en contra) ni la que buscaba defender los agricultores ante el acuerdo comercial UE-Mercosur (esta sí la aprobaron, pero su no impidió que se convirtiera en una declaración institucional).

Público asistente al pleno. / Manolo Nebot

Moción contra el burka en los edificios municipales

La última moción que abordó el pleno (y recibió luz verde) fue una enmendada por el PP a un texto de Vox que buscaba prohibir la entrada con burka o niqab a los edificios municipales. Una enmienda, que el portavoz popular, Álex Clausell, defendió como «seria, responsable y respetando todas las normas» para que sea una exigencia al Gobierno y el Ayuntamiento no incurra en un posible exceso de competencias o una infracción de la ley. Los tres ediles no adscritos apoyaron esa contrapropuesta del PP, que el PSPV y Vox rechazaron.

Valoración de la presidenta del PPCS

Antes del pleno, la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, preguntada por Mediterráneo sobre la posibilidad de pactos con Alarcón y Gascó (los populares gobiernan en minoría), respondió que «el PP siempre está abierto a acuerdos puntuales que beneficien en este caso a Burriana», dejando así la puerta abierta. Y reivindicó que «el mejor proyecto de futuro y de estabilidad para la ciudad lo está encabezando el Partido Popular».